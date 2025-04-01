呂爵安Edan愚人節再出歌 黃偉文建議《天天都是愚人節》(有片)

MIRROR成員中最鬼馬的Edan(呂爵安)，第3次在4月1日愚人節出歌，今次歌名是《天天都是愚人節》。繼續由黃偉文(Wyman)填詞，講述愛情自欺欺人的痛苦與快樂。

Edan說：「我每年愚人節都有搞作，同爵屎們有默契。4月1日一定要有事發生，加上愚人節嘅Vibe跟我相近，Wyman就建議直接用愚人節嚟做主題。愚人節表面開心嘅節日，不過好多人會趁呢日做啲平時唔敢做嘅事，再用講笑嘅形式去包裝，有啲自欺欺人感覺，樂觀睇都係開心嘅，內裡就暗藏悲慘。」

Wyman在IG發文：「E先生話，想變成一個傳統，一個儀式，年年四月一號都派歌。2022，2024...今年第三年，佢自己寫返旋律。所以，即係話，『年年愚人節都出歌』呢件事，自己都有首主題曲：《天天都是愚人節》，四月一號，冇整蠱你！」

