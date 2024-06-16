周吉佩收到囡囡賀卡好開心 羅啟豪忙彩排後補慶祝父親節

(左起)周吉佩、羅毓儀、支嚳儀及羅啟豪到沙田宣傳新歌。

《中年好聲音》周吉佩、羅啟豪、支嚳儀及最近憑藉電視角色「金多多」一角人氣急升的羅毓儀齊推個人新曲，並於今天(16日)齊集沙田新城市廣場宣傳新歌之餘，亦與在場粉絲一起慶祝父親節。

適逢父親節，周吉佩率先分享囝囡為自己準備的父親節驚喜，他表示一早收到女兒寫的心意卡，坦言少少的驚喜亦足夠感動。他表示今天也是和太太的拍拖14周年紀念日，因此一早已向太太送上利是。

支嚳儀亦分享如何與囝囝夾計為老公慶祝父親節，完成工作便會回家吃蛋糕慶祝。至於羅啟豪就因為忙於彩排《中年好聲音》的演唱會，所以待完成演唱會之後才跟父親補祝。羅毓儀稱每年與妹妹都會畫畫送給爸爸，她亦提早跟父親食飯慶祝。