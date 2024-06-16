周吉佩收到囡囡賀卡好開心 羅啟豪忙彩排後補慶祝父親節

《中年好聲音》周吉佩、羅啟豪、支嚳儀及最近憑藉電視角色「金多多」一角人氣急升的羅毓儀齊推個人新曲，並於今天(16日)齊集沙田新城市廣場宣傳新歌之餘，亦與在場粉絲一起慶祝父親節。
周吉佩及羅啟豪再推新歌，支嚳儀及羅毓儀亦迎來自己的首支個人單曲，粉絲們期待已久，紛紛到場支持偶像，場面墟冚。周吉佩、羅啟豪、支嚳儀、羅毓儀甫出場即向在場粉絲派心，又向現場爸爸們送上飛吻，惹得全場歡呼聲四起，瞬間炒熱氣氛。
適逢父親節，周吉佩率先分享囝囡為自己準備的父親節驚喜，他表示一早收到女兒寫的心意卡，坦言少少的驚喜亦足夠感動。他表示今天也是和太太的拍拖14周年紀念日，因此一早已向太太送上利是。
支嚳儀亦分享如何與囝囝夾計為老公慶祝父親節，完成工作便會回家吃蛋糕慶祝。至於羅啟豪就因為忙於彩排《中年好聲音》的演唱會，所以待完成演唱會之後才跟父親補祝。羅毓儀稱每年與妹妹都會畫畫送給爸爸，她亦提早跟父親食飯慶祝。
四人期後亦大談新歌派台的興奮及緊張心情，較多舞台演出經驗的周吉佩及羅啟豪更以大師兄身份分享經驗，望支嚳儀、羅毓儀能放鬆心情，盡情享受每一次的舞台。
活動上，四位落力與粉絲玩遊戲，接力吹起並運送汽球，默契十足之餘，更盡顯氣量，足證自己夠氣載歌連場。其後又與粉絲進行九宮格飛碟遊戲，喻意四位的新歌都能夠一擊即中，獲得好成績。最後，周吉佩、羅啟豪、支嚳儀、羅毓儀即場獻唱新歌，現場瞬間變成迷你演唱會，動人歌聲更為父親節添上溫馨氣氛。