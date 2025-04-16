周嘉洛連汪明荃都唔放過 為幫阿姐降溫甘變「人肉吹風機」險缺氧

汪明荃與周嘉洛日前完成無綫全新綜藝節目《帶阿姐看世界》的澳洲站拍攝工作後，即急不及待在個人社交網分享拍攝花絮照片，亦令節目行程率先曝光。

上埋國際新聞 據知，是次澳洲之旅特別之處，是阿姐先後獻出了多個第一次，其中一個，就是Adelaide Oval Roof Climb。行程中，阿姐拿出驚人意志力克服自身畏高，與嘉洛仔齊齊登上位於橢圓球場的165呎高空打卡兼體驗Roof Climb。另外，走紅超過半個世紀、譽滿全球的阿姐，是次拍攝吸引了當地媒體的關注及採訪，並與嘉洛仔齊齊登上了當地報章的頭條新聞，認真威水！

之前揚言為了襯番阿姐，在家中執衫執足六個鐘的嘉洛仔，照片所見果然八成服裝均與阿姐襯到絕，其中一套紫色CP裝更是相當醒神亮麗，難怪有網民留言指二人「好有母子Feel」，「零違和」襯到絕。對於阿姐急不及待開心Share行程花絮，網民紛紛留言表示期待，並大讚阿姐「好玩得好可愛」：「一啲都唔似78歲」、「從照片感受到快樂」。

另在無綫娛樂新聞台的相關報道中，則曝光了嘉洛仔貼心愛照顧人的一面。事緣由於拍攝環境有點翳侷，為了幫阿姐降溫，嘉洛仔竟化身「人肉吹風機」，不斷用口將風吹入阿姐衫袖為其降溫，令阿姐甜在心頭。未知是否一下子換氣過度，嘉洛仔吹了一大輪後突然大叫：「我有啲缺氧，我暈一暈呀！」落力程度可想而知，有網民搞笑留言：「嘉洛仔真係好識氹女仔。」