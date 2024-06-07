周家怡李靖筠飛大阪 駕駛《頭文字D》藤原拓海AE86：真係好感動！ 

由兩位愛車之人周家怡及李靖筠（Gladys）拍攝的網上駕駛節目《恨駕女團》新一集已經上架，今集二人衝出香港，飛到日本，實行恨駕到大阪。

出發前，家怡問Gladys到日本後想開甚麼車，Gladys表示想開JDM，即在日本境內販售日本版、日本規格的車。二人又晒出國際車牌準備就緒，不過當家怡見到Gladys的國際車牌便不懷好意地問：「咦？點解你要有嘅？」Gladys反問：「咩呀？」家怡即說：「你平時都係專業乘客，你駛乜申請呢個啫？」激到Gladys一度語塞，十分搞笑。