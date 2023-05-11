周杰倫演唱會｜唔只「真周董」捧場 祖兒阿Sa台下驚喜互動

點 唱 《明明就》

昨晚演唱會，周杰倫表示已經很久沒有來香港演出，接着賣關子說：「那我們接下來要唱甚麼歌曲呢？今天聽說有…」話還沒講完，鏡頭突然轉到台下，正對着坐在觀眾席的的祖兒和阿Sa，現場立刻尖叫聲不絕。周董跟二人打招呼，並表示：「好久不見祖兒和阿Sa，Hello！」兩人即回應：「杰倫，好帥喔！」經一輪互動之後，周董再問：「妳們還有再繼續聽我的歌嗎？」兩人異口同聲說：「有啊！」又被周董逼問：「我最近有出新專輯妳們知道嗎？妳們覺得新歌好聽還是老歌好聽？」祖兒與阿Sa大笑：「都好！」周董又說：「哇，我就是要等這句話。」兩人之後即場點唱對方的歌曲《明明就》。周杰倫曾在2007年演唱會上，曾邀請Twins擔任表演嘉賓，及後於2013年的個唱上再請來祖兒站台，亦為祖兒寫過歌曲《小小》，雖然祖兒與阿Sa今次沒有上台大展歌喉，但三人的驚喜互動已讓現場觀眾大感驚喜。完騷後，周杰倫在IG限時動態貼出祖兒、阿Sa及鄭志剛的影片。