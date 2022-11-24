周柏豪離家半年冇後悔錯過同小朋友相處時間：負重前行為子女未來嘅靜好

近年主力喺內地發展嘅周柏豪，先後憑《聲生不息》、《披荆斬棘》第二季及《大灣仔的夜2》等綜藝節目獲得內地網民關注，近日佢接受節目《甜蜜的任務》訪問，等大家了解佢不一樣嘅一面。

唔經唔覺離家半年嘅周柏豪，喺《甜蜜的任務》中指出自己喺放假嘅時候，一般都會留喺房同屋企人視像通話，最長仲試過視像通話四至五個鐘頭，不過佢就話平時佢打電話俾個女，佢老婆就會話佢有少少情緒，可能唔想面對，所以佢就顧住玩玩具，一直不肯望鏡頭，唔想望又唔想喊，柏豪就會同老婆講要俾囡囡喊，因為如果一直忍住唔喊，大個咗就會唔識點樣表達自己。之後佢就會問囡囡係唔係掛住爸爸，囡囡就回答係。

拍《披荆斬棘》是人生中重要時間

之後周柏豪被問到《聲生不息》、《披荆斬棘》第二季及《大灣仔的夜2》呢三段經歷帶俾佢有啲咩感受上嘅差異，佢就話《聲生不息》係佢期待咗好耐，所以特別興奮，但同時亦好緊張；而《披荆斬棘》第二季就係佢人生當中，除咗結婚同生仔之外，最特別又最重要嘅時間，因為呢個節目令佢重新認識自己，發現自己熱愛跳舞、舞台表演及唱歌；至於《大灣仔的夜2》就係一個比較輕鬆，但令人更加了解佢。之後佢仲話2022年係佢人生最開心嘅時間，因為擁有自己嘅家庭，父母亦都開心又健康，然後工作機會不斷，做到自己想做嘅嘢；不過同時亦想念家人，因為離開屋企太耐。雖然想念家人，但佢覺得係值得嘅，佢冇後悔錯過同小朋友相處嘅時間，原因係老婆同佢講唔好覺得自己錯過太多，佢哋負重前行都係為子女未來嘅靜好。

周柏豪

周柏豪IG

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