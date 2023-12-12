周海媚去世｜曾擔任張學友《吻別》MV女主角　清純形象迷倒大批fans

周海媚曾擔任張學友《吻別》MV女主角

周海媚在1985年參選無綫電視的香港小姐競選而開始演藝事業，雖未能晉身決賽，但她在1994年迎來事業高峰，周海媚憑著電視劇《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角，打開了在兩岸三地的知名度，該角色亦成為了她演藝生涯中最有代表性的角色之一。在該劇中 ，周海媚所飾演的周芷若無論是外在容貌與裝扮、臉部表情與眼神、個性和行為舉止、內心的感情戲，都宛如周芷若活生生的從書中走出來，迄今依然是他人無法超越的演藝成就。周海媚甚至還曾獲得歌神張學友的邀請，擔任叱吒華語歌壇的金曲《吻別》MV中的女主角。《吻別》可以說是歌神張學友的經典代表作之一，周海媚在《吻別》MV中妖嬈嫵媚的身姿，將一個女人對自己愛慕者的欲擒故縱伎倆施展的淋漓盡致，在搭配張學友表現出歌曲中對男女之間雖緣分已盡但情仍未了的痴情形象，瞬間直擊當年大批男女的心，時光會讓很多人老去，卻也讓一些人更美，周海媚的風采，將永遠留存在粉絲們的心中。