周禮茂形容《擋不住的風情》只得葉玉卿可駕馭 ︰佢騷在骨子裡

《新城唱好海洋公園音樂會 周禮茂作品展》將於6月8日假座海洋公園怡慶坊舉行，作品超過700首的殿堂級填詞人周禮茂(Thomas)，由4月21日至5月12日，一連4個星期日，接受新城知訊台主持麥卓華(小麥)《那些年的歌》節目訪問，大談多首經典作品的由來，原來「金曲」是這樣誕生的。
在節目中，主持人小麥和周禮茂每次均會一人揀選一首經典作品，暢談周禮茂當時創作的靈感來源、歌詞中埋藏的深層意思，甚至反映出周禮茂當年的心路歷程，以及他對男性和女性愛情觀的不同看法等。
在前兩星期的訪問，周禮茂分享過張學友的代表作《李香蘭》，靈感來自媽媽買的唱片，從而想起當年的明星李香蘭而創作出來；還有揀選了兩位同樣是「唱得之人」的歌手，分別是韋綺珊主唱的《眼睛起革命》及蘇永康的《情來自有方》。
蘇永康演繹的《情來自有方》靈感來自當年一齣同名的外語電影，而這五個字更是周禮茂的神來之筆，他直言當年自信只要填上這五個字「一定得，一定好好聽」，更坦言：「嗰五隻字，我每次聽蘇永康演繹，其實都覺得毛管戙！」還大讚兩位歌手是「vocal artist」(聲樂藝術家)，他直言：「其實寫好一首歌，然後artist將佢演繹得淋漓盡致，真係好大滿足！」
今集(5日)小麥和周禮茂揀來葉玉卿主唱的《擋不住的風情》及許志安的《男人最痛》，兩首歌曲當年不但唱到街知巷聞，更是二人爆紅的代表作。在節目中，Thomas不諱言兩首歌都是為二人度身訂造的好歌，更強調《擋不住的風情》當年除了葉玉卿之外「冇第二個唱到」，更形容她當時的形象是「騷在骨子骨子裡的女歌手」。
至於《男人最痛》，Thomas直言當年收到由黃國倫所作的旋律，已驚嘆：「嘩！好得呀，好動聽，真係夭心嘅，聽起上來！」而他當時得知由許志安主唱，「安仔有一種鼻聲，現在則叫哭腔，佢嗰種哭腔將會係演繹黃國倫呢首歌嘅旋律，就會好啱使，係一種心痛的感覺！」因而創作出這首「虐心」的經典代表作。