周禮茂形容《擋不住的風情》只得葉玉卿可駕馭 ︰佢騷在骨子裡

《新城唱好海洋公園音樂會 周禮茂作品展》將於6月8日假座海洋公園怡慶坊舉行，作品超過700首的殿堂級填詞人周禮茂(Thomas)，由4月21日至5月12日，一連4個星期日，接受新城知訊台主持麥卓華(小麥)《那些年的歌》節目訪問，大談多首經典作品的由來，原來「金曲」是這樣誕生的。 在節目中，主持人小麥和周禮茂每次均會一人揀選一首經典作品，暢談周禮茂當時創作的靈感來源、歌詞中埋藏的深層意思，甚至反映出周禮茂當年的心路歷程，以及他對男性和女性愛情觀的不同看法等。

在前兩星期的訪問，周禮茂分享過張學友的代表作《李香蘭》，靈感來自媽媽買的唱片，從而想起當年的明星李香蘭而創作出來；還有揀選了兩位同樣是「唱得之人」的歌手，分別是韋綺珊主唱的《眼睛起革命》及蘇永康的《情來自有方》。 蘇永康演繹的《情來自有方》靈感來自當年一齣同名的外語電影，而這五個字更是周禮茂的神來之筆，他直言當年自信只要填上這五個字「一定得，一定好好聽」，更坦言：「嗰五隻字，我每次聽蘇永康演繹，其實都覺得毛管戙！」還大讚兩位歌手是「vocal artist」(聲樂藝術家)，他直言：「其實寫好一首歌，然後artist將佢演繹得淋漓盡致，真係好大滿足！」