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娛樂
2024-01-25 19:39:20

周秀娜最愛泰國鬼片首推《嚇鬼阿嫂》 自爆情人節與男神有約

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周秀娜與泰國男星New同場，出席品牌活動。 (陳奕釗攝)

周秀娜與泰國男星New同場，出席品牌活動。 (陳奕釗攝)

泰國BL劇男星New Thitipoom（鄭明心）今日下午現身尖沙咀海港城，跟周秀娜(Chrissie)Nancy(歸綽嶢)、張天穎(Jaime)COLLAR成員Day(許軼)一同出席品牌活動。

周秀娜在活動上受訪，對於今次跟泰國BL男神同場，她表示平時自己都有留意泰國電影或廣告，大讚創意十分搞笑及新穎，雖然也有留言泰國BL劇，但她對泰國驚慄片更有興趣，對混血索女Davika Hoorne夥拍男神Mario Maurer的賣座電影《嚇鬼阿嫂印象最深刻，大讚內容既恐怖又搞笑，當記者告訴她曾有港媒將女主角Davika封為「泰國周秀娜，娜姐得悉後即十分驚喜，笑言要去泰國發展。娜姐私下亦愛去泰國旅行，基本以前每年都會去一次，又近、又多美食，再加上當地的神話及傳說，若有機會去泰國拍戲實在寓工作於娛樂。

情人節將至，娜姐透露當地已約了一位男神級演員為新片圍讀。 (陳奕釗攝) 周秀娜大讚泰國電影或廣告創意十足又搞笑。 (陳奕釗攝) 泰國電影《嚇鬼阿嫂》由Davika Hoorne夥拍Mario Maurer，當年在香港亦創下票房佳績。

林峯做掌上壓拍MV

談到有沒有特別喜歡的泰國明星，娜姐就立即想起BLACKPINK的泰籍成員Lisa，自言是BLACKPINK的歌迷，又呻演唱會門票十分難撲。最近為林峯新歌《無傷大雅》擔任MV女主角，兩人已多次合作，問起拍攝時的難忘事，娜姐透露：「我冇諗佢好似好容易就抱起咗我，因為佢本身有傷，啱啱開完工受傷，我就好擔心會唔會跌咗我落嚟。」又爆林峯埋前前已紮晒馬及做掌上壓，一度擔心對方負傷上陣，笑言比較擔心自己。

拍攝該MV前，娜姐亦有重聽此曲來蘊釀情緒，有記者建議她與阿峯推出《無傷大雅》的合唱版，她答：「合唱版？如果大家完全有興趣想聽我呢把聲音，我覺得絕對可以，我都有興趣向歌唱事業發展一下。」情人節將至，娜姐透露當地已有安排，因工作關係約了一位男演員圍讀，她補充：「男神級？都算係，唔係都算係係！」娜姐自言任何日子都排得密麻麻，惟獨情人節最得閒，故就約了情人節為新戲圍讀，因為在即將開拍電影中，會跟該位男神扮演交往多年的情侶，希望開工前大家可以更加熟絡，預告片中亦會有親熱情。

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娜姐為林峯新歌擔任MV女主角。 周秀娜愛去泰國旅行，以前每年都會去一次。 (陳奕釗攝) 周秀娜在今日活動上，跟Day及泰國男星New同場示範新裝。 (陳奕釗攝) New、周秀娜、Nancy、張天穎及COLLAR成員Day一同出席品牌活動。 (陳奕釗攝)
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