周秀娜獲贈個人專屬NFT 性感戰衣Look化身虛擬超級英雄

有美容品牌跟周秀娜（Chrissie）合作，邀請她試用全新產品作個人化的護膚體驗。周秀娜一向注重儀容、皮膚護理，對美肌產品及程序十分講究，跟拍戲一樣，研究每個細節，她表示：「即使工作忙碌，清潔和護理皮膚我絕不偷懶。作為演員，要保持良好的皮膚狀態，除了以最美一面見人外，演繹不同角色時更能得心應手。年輕的皮膚可以化老妝甚至素顏出鏡，但如果皮膚老化，就很難演回年青角色了。」

緊貼潮流，該美容品牌亦特別打造#MySuperpower超級英雄NFT系列，以可愛虛擬超級英雄為設計概念，推出三個不同稀有度級別共7,700個獨一無二的NFT，贈予不同品牌代表、合作伙伴、品牌愛好者，貴為星級用家的周秀娜亦獲品牌送贈第一級別、亦是稀有度為最高級別的「傳奇英雄」NFT，以她為原型度身訂造設計專屬的虛擬英雄，更以娜姐出席今年《第40屆香港電影金像獎》行紅地氈的造型為設計藍本；當晚娜姐穿上一襲TOM FORD 2022年冬季黑色透視天鵝絨晚裝示人，盡騷身材曲線，驚艷全場。娜姐被問到如果可以擁有一項超能力，她表示：「如果可以化身成為超級英雄，希望擁有 『瞬間轉移』的超能力，隨心所欲在任何時間去任何地方。如果在現實生活中，我希望可以成功解鎖跳舞能力，自己沒有跳舞底子，很欣賞和羨慕跳舞叻的人，跳舞需要時間鍛鍊和浸淫，如果可以解鎖跳舞能力，我可以在電影內發揮。」不少人心目中都有一個超級英雄人物，娜姐的超級英雄是誰呢？她就表示：「我的超級英雄是我將來的另一半，暫時還沒找到。」