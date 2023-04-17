命案｜林家棟自爆仰天笑住喊足5分鐘超辛苦 驚訝導演鄭保瑞全剪走

由林家棟及MIRROR隊長楊樂文(Lokman)主演的《命案》今日舉行首映禮，監製及編劇游乃海、監製朱淑儀、導演鄭保瑞、編劇李春暉聯同有份參演的吳廷燁、陳湛文、伍詠詩、黃文慧、黃呈欣、陳佩思等均有出席。

家棟受訪時稱與導演鄭保瑞多次合作，但今次是頗具挑戰的一次，「一嚟未有劇本，好多術語又要練，情緒上係100分鐘入面有90分鐘都係唔正常，好似一個瘋人講正常話。」他稱因為去到現場才收到劇本，自己又不太清楚前文後理，又要時間梳理，因此埋位時很大壓力，加上今次角色似是很瘋癲，但又會正常說話，所以這次是考牌作。