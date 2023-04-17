命案｜林家棟自爆仰天笑住喊足5分鐘超辛苦 驚訝導演鄭保瑞全剪走

由林家棟及MIRROR隊長楊樂文(Lokman)主演的《命案》今日舉行首映禮，監製及編劇游乃海、監製朱淑儀、導演鄭保瑞、編劇李春暉聯同有份參演的吳廷燁、陳湛文、伍詠詩、黃文慧、黃呈欣、陳佩思等均有出席。
家棟受訪時稱與導演鄭保瑞多次合作，但今次是頗具挑戰的一次，「一嚟未有劇本，好多術語又要練，情緒上係100分鐘入面有90分鐘都係唔正常，好似一個瘋人講正常話。」他稱因為去到現場才收到劇本，自己又不太清楚前文後理，又要時間梳理，因此埋位時很大壓力，加上今次角色似是很瘋癲，但又會正常說話，所以這次是考牌作。
重拍53次感氣餒
導演鄭保瑞曾透露其中一場天台戲拍了53次，家棟稱當時拍得很氣餒，「應該係ending嗰場，因為大家都唔係好滿意，我都拍到好洩氣，不停咁重拍，又唔係一日拍晒，我都拍到聲沙，要休息幾日再嚟過，過程係好辛苦。依家出嚟嘅版本應該係最好。」
盼導演公開特別版本
家棟坦言今次重拍53次是破了自己的紀錄，並稱導演拍了多個結局版本，其中一個版本是他望完花後，仰天笑住哭5分鐘，奈何導演最後棄用這個版本，令他大感難過，然而亦會明白導演為何會有這樣的決定，希望日後導演可以公開這個版本讓觀眾看。
他又直言今次電影講天命是很大的課題，自己也拍到像洩氣公仔，但一直努力希望令到導演收貨。問到有否因為今次拍攝令自己情緒出問題，家棟說︰「其實收到鄭保瑞電話已經唔正常，鄭保瑞搵你都唔慌正常，我都成日問鄭保瑞係咪有童年陰影，成日拍埋啲咁爆嘅戲。」