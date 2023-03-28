噚晚首集劇情就講到法律系畢業生方圓（Ivy So飾）為人黑白分明，搵唔到法律嘅相關工作嘅佢，選擇就暫時去調解中心做實習生，仲安排跟隨唔重視規範嘅調解員葉志凡（恆仔飾）。之後，佢哋就調查漏水個案及珠寶紛爭案，而阿凡就前往調查，方圓認為有違規範，仲揭發其中一方講大話，認為要終止調解。唔少網民睇完《和解在後》後，唔係討論劇情，而係都將焦點落晒去Ivy So身上，紛紛留言大讚佢演技唔錯，一啲都唔似第一次演戲，例如「Ivy真係唔錯 viu有機會搵佢拍多啲戲/劇 靚女又做得下戲」、「Ivy so好似做得自然過yoyo wo」、「Ivy So做得幾好喎 對白好清楚」、「第一集已經覺得幾好睇 劇情幾意義 ivy第一次拍劇表現唔錯 叻女 仲好靚女」、「ivy 有驚喜」、「真係唔似第一拍戲加油！」及「阿媽好勁 完全唔似第一次拍劇XD」等等。

《和解在後》首集Ivy So精選劇照