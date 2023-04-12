和解在後｜李麗珍谷德昭相隔35年再合作 與廖子妤同場鬥戲勁洋葱

由趙善恆(恆仔)自導自演的ViuTV劇集《和解在後》，本周進入結局篇，除了首次擔演女主角的COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)獲讚表現自然，每集不同的單元故事均請來好戲之人參與，其中不乏金像級陣容，包括獲最佳男配角的袁富華、上屆最佳女配角廖子妤(fish)、金馬影后李麗珍等，愈睇愈有戲味，不少網民都讚好笑催淚之餘，劇情亦令人有所反思。正面對喪父之痛的恆導，由社交平台Admin代為發布每集的劇情分享，他表示：「我相信觀眾也發現到還有很多出色的演員。我衷心希望，在這資訊氾濫的年代要更加懂得珍惜免費的娛樂作品。當中是很多很多人用上心血而成！」

《富貴再逼人》同學仔變夫妻 本周一、二(11及12日)播放的兩集，其中一個單元故事講述出獄少女浩琳(廖子妤飾)前來想找調解中心創辦人莊易(谷德昭飾)，欲向莊易與其妻(李麗珍飾)道歉，原來她跟當年莊易夫妻的女兒自殺有關。浩琳向阿凡(趙善恆飾)透露自己患有腦癌，但莊太對事件一直耿耿於懷，拒絕接受道歉。昨晚講述阿凡與方圓(Ivy So飾)終能安排浩琳與莊易夫妻見面，讓浩琳親口轉述莊太女兒當年的經歷與感受，並代已逝的女兒送上「剔號」，表達已原諒母親，場面感人。不少網民都睇到眼濕濕，大讚3人不慍不火，立體演繹面對生命遺憾的沉痛，原諒、放手、釋懷的掙掙歷程。 谷德昭在社交平台分享，原來他與李麗珍早於1988年的《富貴再逼人》，當年谷導演經常整蠱來弟(李麗珍飾)的同學仔，相隔35年兩人合演夫妻，他寫道，「我倆都安好…hashtag三十幾年前第一天接觸電影製作便碰上珍妹/多謝三十幾年後有緣份做埋夫妻/收到劇本開始擔心要拍呢場戲/唔知做唔做得嚟/講演戲我識條鐵/好彩有珍妹阿魚呢啲好對手/多謝編劇導演。」

相隔5年再同場 恆仔感激廖子妤令角色更有生命 恆仔不時在每集播畢後分享劇集點滴，正面對喪父之痛的他雖未能親自分享，社交平台的Admin代為分享，原來他與Fish早於2018年已合作拍《向西聞記：台北的港男港女》，更合唱插曲《我們是無法說明的季節》，他分享， 「認識fish的時候 她是“Janice” 當時是2018年4月 跟她到台灣4日3夜的拍攝 (每天都是拍攝/圍讀很快樂) 除了這齣單元劇 我們還合唱了該劇主題曲 (還得到大家的喜愛，未聽過的可以google一下😉) 我們輾轉各自努力 幾年間不斷看到她的作品 相信大家也對「地產仔」不陌生 心裡面鼓舞的同時 自己也會有動力加把勁 最感動莫過於去年的金像獎 她獲最佳女配角時 我也獲得歌曲獎 有一種奇妙的感覺就是我們一同登山 大家於不同道路各自努力向上爬 再遇時大家練得一身武功 看到對方獲得認同 我們也會為對方高興 去年找fish出演時，她還未是鍾念華 但她已是Ann Mui、可樂、我偶像「陳鴻」嘅媽媽 她一口答應了《和解在後》這個背景沉重的角色-浩琳 「多謝你在《和解》演繹浩琳，你令浩琳更有生命」 我在寫這角色時便知道一定要找你演 感謝你對我的信任 希望我們不用等另一個五年可以再同場演戲 fish是一個出色的演員 (也不用我多說) 同事跟我說wiki上 她還有八齣電影將會上映 大家要繼續支持佢嘅作品」