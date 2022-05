大熱動漫《咒術迴戰》熱潮由日本蔓延至亞洲各地,初登大銀幕的首部電影《劇場版 咒術迴戰 0》,昨日已在香港上映,單日票房多逾89萬港元,入座人數單日有11,902觀眾,計算優先場在內,首天票房已累積172萬港元,不僅拋離同日開畫的楊紫瓊口碑作《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)及蜘蛛俠衍生電影《魔比煞》(Morbius)等對手,還踢走霸佔冠軍寶座兩星期的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),登上香港票房榜單日No.1。

《劇場版 咒術迴戰 0》在港的影片發行商羚邦映畫,趁上映前已展開宣傳攻勢,在港九均有不少電影的相關打卡位,而《劇場版 咒術迴戰 0》今日仍佔單日票房榜首,截至今日黃昏前,該片上映第二天已收270萬港元。