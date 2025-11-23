唐詩詠為與潘燦良合作升呢做Day@COLLAR母親 演夫妻拍床戲成最大關口(有片)

目前是自由身的唐詩詠初次接拍ViuTV劇集，現年44歲的她在《日落下的彩虹》中演23歲許軼(Day@COLLAR)的母親，問到可有心理關口時，她直言，「起初傾劇本，因為知對手係潘燦良，所以就話拍，跟住下一句就話我哋係一個family，有一對仔女。」她表示，接拍主因是能夠跟潘燦良合作演夫妻，「睇完劇本，我話如果係一個好傳統嘅媽媽，我覺得自己未必handle到，如果係一個姊妹媽媽，我都仲可以，因為我中學同學讀完書不久就結婚，我從佢睇到一個原型人物，可以學點樣相處，可以姊妹形式，所以關口好快過咗。」

獲Day@COLLAR教潮語

反而，床上戲令她一度猶豫，「我太想同燦哥拍，但係要有床上戲，所以對我來講嘅關口，反而係床上戲或性感，可能要再考慮。」她自言暫未拍攝有關戲份，但相信尺度不及舞台劇《妻迷》。對於演Day的母親，唐詩詠表示在首次圍讀書，Day已自動自覺坐在她身旁，直至真正拍攝，也很快就混熟，「佢第一次叫我媽咪係圍讀嘅時候，佢咁可愛，嗌咩都開心。」談到對的印象，她大讚阿Day做足準備工夫，圍讀時已提出很多問題一起討論，「佢知道要跟我似姊妹相處，平時傾偈乜都會講，佢係開朗嘅女仔，佢會教我同燦哥潮語。」不過兩人經常聽到一頭霧水。問到會否再接拍母親角色時，她就表示要看劇本，「如果係傳統媽咪，我覺得心智未做到。反而好性感大膽嘅戲，我覺得我需要啲時間去諗。」