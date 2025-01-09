唐詩詠行善逾十載贊助病童 身體力行感染fans當義工

「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」(下稱「麥當勞叔叔之家」)一直為病童及其家庭，提供方便往返的短期住宿服務，更不時邀請各界名人到臨中心，探訪一眾病童，與他們見面和玩遊戲，令病童更有信心及愉快心情去戰勝「病魔」。唐詩詠(Natalie)「最佳女朋友」形象深入民心，又演過「不懂撒嬌的女人」、「懂超能的使者」，周身刀、張張利的她，其實真正身份是慈善之士，早前就與「am730慈善基金」一眾義工，探訪麥當勞叔叔之家觀塘家舍。 近年愛好越野跑及當麵包店老闆的Natalie，公餘時愛與fans四出行善，「麥當勞叔叔之家」就是她經常探訪的慈善機構，她更是院舍病童的贊助人。問到當初如何與這機構結緣，她說：「記得是『麥當勞叔叔之家』開放日時，應該有10年以上時間，當時我是開放日嘉賓，知道這個地方的創辦宗旨後，都會過來探訪做義工。」從那時開始Natalie就經常到訪這裡做義工，幫助一眾孩子勇敢接受治療。

幫助病童為院舍籌款 因為學習禪修，從而接觸到佛學的Natalie，她去年到西藏拉薩，就是與一班朋友到當地寺廟，派外套結僧人，她直言慈善與佛學，其實沒有直接關係，並指佛學是一門哲學，引導信徒去思考生活，她解釋：「我覺得慈善與宗教沒有甚麼關係，做慈善主要是個人看法。當你有能力去幫助別人時，就應該去做，無論你的能力是大還是小，肯出一點力幫助，已經帶來好大改變。」 Natalie行善可止只出一點力，她更是「麥當勞叔叔之家」的一位寄住病童Rachel的主要贊助人，真正出心出力。最初她是如何與Rachel結緣，「因為剛好上次探訪時，遇到Rachel這位小朋友，她病後很想學走路，疫情期間主動幫院舍籌款，我知道後就很想幫忙這位小朋友。」她覺得幫助別人都是一種緣份，「當你遇到有需要的人時，如果當刻有能力，都應該去做幫助他們的決定。」