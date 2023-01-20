喬峰傳｜甄子丹嘆面譜化古裝片淡而無味：唔係擺甫士就代表武俠

金庸小說多次被改編成影視作品，最新有甄子丹監製、執導兼主演的電影《天龍八部之喬峰傳》，不同年代的觀眾，都有自己心目中的喬峰，將經典人物再次搬上銀幕，丹爺亦融入自身面對網評、眷戀光環或退休等處境。練武出身的他，有感近十多年在國際舞台上的古裝片越趨面譜化，盼以新作讓外國觀眾感受武俠江湖。

借古諷網絡公審 甄子丹對《喬峰傳》非常重視，安排VIP場讓傳媒先睹為快，更親自現身分享創作初衷，直認影片的開放式結局，是為開拍續集鋪路。丹爺坦言開拍前從未看過小說版《天龍八部》，細閱後發現喬峰與現代人處境頗相似，欲借古諷刺現今的網絡公審文化，「喬峰受到很多無理指責和誤解，他說：『你們不信我不要緊，只要我對得住天，對得住地便可以』，這是好值得尊敬和嚮往的對白。他在少林寺被圍攻，表明不想多解釋，師叔跟他說：『江湖上說你是你就是』，甚實幾諷刺，現代人有時都頗愚昧，網上新聞說你是你就是。」問他可有甚麼耿耿於懷、百詞莫辯的誤解？他笑言，「我快將『登六』，難道還繼續講那些介懷舊事？人難免有情緒，但人生短暫，假如要每次澄清，真係會好忙。」

展現武俠片的精髓 作為電影人，丹爺坦言有留意網上評論，大方談到網民對王晶的負評，《喬峰傳》由兩人共同監製，問他可擔心備受牽連？他直言無法避免外界評論，他與王晶已有共識，已表明對方別插手創作，「晶哥在影圈有幾十年經驗，是一個很成功的監製和搞手，今時今日不接受他的產品，不等於要抹煞他的貢獻，他拍過《賭神》、追女仔系列，這是我們香港文化。」丹爺導演筒下的《喬峰傳》，武打場面均以真功夫上陣，「近十幾年的古裝片，越來越走向面譜化風格，就是飛來飛去，頭髮吹一下，放慢鏡頭再擺甫士，對我來說，已經淡而無味，不符合現代電影的刺激和衝擊度，看起來不夠型。我想告訴大家武俠片的精髓，離不開江湖和武打的質感，不是擺甫士就是武俠。」這是乎意味公開挑戰王家衛的《一代宗師》？丹爺認為，每個導演都有自己的喜好和特色，「王家衛只是用武打片種，來拍自己的風格，與其說武打片的導演，不如說是美術和哲學的表達。」