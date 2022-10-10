喬萱新作《記得要忘記》分享感受 盼創作更多故事 觸動心靈

持續已3年的疫情，對各行各業都造成很大影響，本港新晉作家喬萱，亦因為疫情關係，直至特區政府早前放寬社交距離措施，才可以順利舉辦新作《記得要忘記》的簽書會，與支持她的讀者見面交流，同時一眾讀者更為她慶祝生日，雖然因防疾措施關係未能送上蛋糕，但大家一同唱生日歌祝福壽星女願望成真，當然書迷亦期待她有更多新作面世。

於書中亦收錄了一些台灣朋友的故事，她分享指十分喜歡到台灣旅遊及認識朋友，而她的作品亦於台灣有售，其第二部作品便曾於台灣舉行簽書會，於台灣亦有不少讀者。她更特別提到至今仍難忘簽書會後到台南旅遊，以及所居住的特色民宿留下難忘印象，這些都成為她創作的養分。

《記得要忘記》是喬萱繼《幸福約定》和《永不完結的旅程》兩本小說後，相隔十年後推出的第三部作品，是次收錄了她創作的80篇散文，分享她日常工作和生活的一些故事及情感，當中亦包括她台灣的朋友一些感人故事。「《記得要忘記》是我對日常生活和工作的感受分享，將遇到的感人故事化作文字與讀者分享。」

喬萱的新作《記得要忘記》，收錄了她的80篇散文，分享工作和生活的感受。

感謝母親及讀者支持

喬萱用了近十年時間完成3部作品，因她並非全職作家，是利用工餘時間去進行創作，故導致產量並不算高。「由於我正職從事服務行業，每日都會接觸很多人，當中發生的一些事，亦成為我寫《記得要忘記》的部分題材。」因要同時兼顧工作、照顧家庭和寫作，其實相當不易。喬萱特別感謝媽媽一直支持她寫書，而他在空餘的時間，便會陪同母親或朋友逛街，藉以緩解壓力，「充足電」再創作。

尋找題材 嘗試不同創作

喬萱並指受疫情影響，已有數年沒有到外地旅遊，她亦期望盡快可以回復正常生活，亦讓她可以再次到外地旅行，並將經歷化為新作的靈感。她並指雖未有明確的創作計劃，但亦在構思題材，希望會寫一本新的小說，化身為熱愛旅遊的主角，將旅程中碰到的朋友和趣事記下來。

她並指近年網絡小說越發盛行，她亦不排除未來會進軍電子小說作家的可能，藉以拓展讀者群。如有機會，她亦希望自己的作品會被改編成電視或電影劇本。她並分享指其首部作品，小說《幸福約定》的創作靈感便源自電視劇，如有機會她亦希望可創作劇本，作不同新嘗試。如有機會，她也想參與幕前或幕後的工作，與不同藝人，如周嘉洛等合作，學習新事物，並開拓眼界。

於簽書會當日除了一眾讀者與喬萱慶祝生日外，大會更請來出名孝順的「四皇子」周嘉洛做特別嘉賓，他亦分享了平日繁忙工作外的減壓方法，同時喬萱亦將親筆簽名的新書送給嘉洛，讓他在有空時可以看書減壓。