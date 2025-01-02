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娛樂
2025-01-02 17:18:58

嘉兒莫蕊茲正式承認與女友Kate Harrison訂婚

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嘉兒莫蕊茲昨日上幹多張與女友Kate Harrison的合照。

嘉兒莫蕊茲昨日上幹多張與女友Kate Harrison的合照。

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美國「國民妹妹」《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊茲(Chloë Grace Moretz)，昨日在自己的社交平台，上載多張與女友Kate Harrison的合照，其中一張照片，印證了兩人已經訂婚。嘉兒又寫道：「Happiest New Yearso thankful for what this year has broughtThe people, the places, our families, our health, our love. Wishing all of you a peaceful start to this new year 最快樂的新年。非常感恩今年發生的一切，人民、地方、我們的家庭、我們的健康、我們的愛。祝大家新年有個平安的開始)。」

帖中嘉兒上載多張2024年拍攝的照片，當中包括和Kate合照，還有出席朋友婚禮，和旅行時的回憶美照。而與Kate的合照中，一張男友視角在海灘手牽手的相片，可見兩人的左手無名指上，戴著一模一樣的鑽戒，加上她的留言，印證這幾個月來傳聞她們已經正式訂婚的消息。

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這張照片顯示兩人無名指上，載同款式的讚戒。 嘉兒莫蕊茲出席朋友婚禮。 嘉兒莫蕊茲與Kate Harrison一起生活得非常開心，經常一起出外旅遊。

1997年出世的嘉兒，2004年於CBS電視劇《The Guardian》中首次亮相，隨後出演電影《勁揪俠》成名。嘉兒過去曾與碧咸(David Beckham)大仔布魯克林(Brooklyn Beckham)傳過拍拖，隨後他在2018年被拍到與女演員Kate Harrison親吻，從而捲入約會傳聞。

去年4月，她們在迪士尼樂園旅行時，被發現戴著同款鑽戒，兩人已經訂婚的報道隨之傳出。嘉兒當時並未對此作出回應，但這對鑽戒從那時起，就不曾離開過兩人的無名指。

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