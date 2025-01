嘉兒莫蕊茲正式承認與女友Kate Harrison訂婚

美國「國民妹妹」《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊茲(Chloë Grace Moretz),昨日在自己的社交平台,上載多張與女友Kate Harrison的合照,其中一張照片,印證了兩人已經訂婚。嘉兒又寫道:「Happiest New Year,so thankful for what this year has brought,The people, the places, our families, our health, our love. Wishing all of you a peaceful start to this new year 。( 最快樂的新年。非常感恩今年發生的一切,人民、地方、我們的家庭、我們的健康、我們的愛。祝大家新年有個平安的開始)。」

帖中嘉兒上載多張2024年拍攝的照片,當中包括和Kate合照,還有出席朋友婚禮,和旅行時的回憶美照。而與Kate的合照中,一張男友視角在海灘手牽手的相片,可見兩人的左手無名指上,戴著一模一樣的鑽戒,加上她的留言,印證這幾個月來傳聞她們已經正式訂婚的消息。