噬亡村｜第二季定3月19日Disney+上架 加入新角色揭開神秘村莊食人之謎

Disney+漫改日劇《噬亡村》以驚慄又出人意表的情節贏盡口碑，第2季即將在3月19日獨家上線，加入更多強勁演員陣容回歸，破解後藤家代代相傳的食人之謎。

於首季故事中，新調任至村內的警官「阿川大悟」 (柳樂優彌 飾) 帶着因為造成女兒創傷而產生的愧疚感來到新家。初到埗時所懷着的希望，很快就被一連串令人震驚的事件摧毀，大悟意識到村民與險惡的後藤家族背後隱藏着秘密，並因而跌入恐懼當中。第一季結尾留下以令人毛骨悚然的懸念，大悟警官深入敵陣面臨重大危機。於第2季，大悟必須與時間競賽，拯救被困村內的妻女，以及即將成為食人族「祭品」的小孩，同時與自己內心的陰暗面掙扎對抗。