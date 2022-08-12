嚴選十大網民「後悔迷過嘅偶像」 楊千嬅成冠軍 誰是搖滾叛徒？

日前有網民於討論區以「以前有無中意過一D（啲）明星依家諗返起好後悔？」為題發文，當中較多人直指係楊千嬅，不過唔少結果都令人意想不到，例如好多人都話覺得佢唱歌其實唔錯，只係被「亞太區男歌手」一獎耽誤嘅林峯，以及圈中其中一對頻頻曬恩愛嘅夫妻，一齊睇吓網民後悔迷過嘅偶像有邊10位啦！

楊千嬅似「行走的翻版CD」

唔少網民指唔知以前鐘意楊千嬅啲乜：「少女的祈禱，幫左佢囉」、「唔講live、唔講人品，佢啲歌又真係正嘅」、「冇夕爺邊有楊千嬅」等等。楊千嬅透過參選新秀入行，唱出多首琅琅上口嘅歌曲，例如《少女的祈禱》、《勇》、《可惜我是水瓶座》等等。近年主力喺內地發展嘅楊千嬅係綜藝節目常客，不過唱功就被批似足「行走的翻版CD」；早前參加《聲生不息》再次惹起話題，又突發加盟華納唱片，貌似要回歸香港樂壇。

蕭正楠唱功不及以前

蕭正楠早前都喺內地拍劇及直播帶貨，但估唔到佢擁有一把好聲音。蕭正楠當年透過歌唱比賽出道，初出道時更被指「翻版鄭伊健」。不過，討論區帖文留言中，好多人都唔知蕭正楠以前係唱歌出身。有網民表示蕭正楠以前聽係感覺幾好，但呢幾年就唔同咗：「近幾年再拎返嚟聽都覺得唱得幾難聽下，d（啲）技巧同呼吸位仲有咬字」，亦有網民覺得以前嘅歌好聽啲。

黃翠如轉會無綫惹整容疑雲

黃翠如當年有線出身，主持旅遊節目經驗豐富；自轉會無綫後拍攝多套劇集，變成演員。隨與蕭正楠愛得高調，黃翠如嘅透光鼻卻惹整容疑雲；網民話覺得以前嘅黃翠如較敢言。

林峯「年過四十老土又娘」

林峯當年出道冇耐就得到《尋秦記》飾演秦始皇贏政機會，亦係呢個角色令佢成功得到關注，之後喺唔同劇集都擔任重要角色成為一線小生；林峯仲有推出歌唱作品，包括唔少劇集歌，喺2016年仲開咗連續3場《Heart Attack》紅館演唱會。不過有網民就表示：「年過四十的林峯老土又娘」、「自從娶內地妻後，就在內地落地生根，無意」、「俾TVB捧殺」等等。

方力申緋聞多多

方力申出道前曾代表香港游泳隊出戰奧運，「香港飛魚王子」形象正面，與鄧麗欣Stephy組成情侶檔廣受歡迎；不過自與Stephy結束10年愛情長跑後形象大跌，緋聞多多嘅方力申更被指係溝女王，網民就留言直指，依家淨係鍾意Stephy。

王祖藍染紅失民心

王祖藍笑匠形象深入民心，又有把靚聲，深得網民喜愛；不過，自王祖藍近年將事業重心轉往內地發展，隨即跌粉：「成個人都染紅，好後悔鍾意過王祖藍！」

鄧健泓賣慘感到煩厭

網民仲提到鄧健泓，表示鄧健泓主持《閃電傳真機》時已鍾意佢；又有網民指細個唔知點解覺得佢好有型，應該係鬼揞眼，又對鄧健泓離開TVB後成日賣慘感到煩厭，例如曾在擔任ViuTV音樂節目《Chill Club》表演嘉賓時，自嘲過去奪獎次數唔多。

周柏豪為網民「人生恥辱」

有網民用上「人生恥辱」形容鍾意過周柏豪，表示自從周柏豪接受陳百祥訪問就徹底心死，周柏豪又曾喺社交媒體表態：「感激自己身為一個中國人」，唔少粉絲都對佢「愛國歌手」呢個身份感到失望，引發割席潮。

Supper Moment唱回歸歌離棄搖滾

Supper Moment《無盡》、《幸福之歌》、《最後晚餐》等歌曲無人不曉，樂隊追夢過程令人佩服。本應係許多年輕人偶像嘅Supper Moment自與胡楓於《開心大綜藝》唱回歸歌、又指未來將投放更多時間喺大灣區發展之後，被網民封為「搖滾叛徒」，同樣引發一場歌迷離棄潮，有網民仲表示當年去埋澳門睇演唱會，而家Del晒啲歌一首不留。

羅志祥被爆多人運動

羅志祥歌功及舞技都有一定實力，加上搞笑主持風格深得民心；不過2020年被爆多人運動，及與旗下藝人愷樂發生不正當男女關係，演藝事業全面停擺，至今沉寂近兩年。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載