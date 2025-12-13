四鏡大暴走｜陳卓賢邱士縉談「香港精神」柳應廷邱傲然反串花旦演粵劇

香港亦有許多值得被看見、MIRROR「鷹小組」陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)的小組團綜《四鏡大暴走》，將於下周一(15日)起播出。4位主持將穿梭不同地方角落，發掘值得被欣賞的「香港製造」及「香港第一」，透過與不同界別交流，學習堅毅不屈、謹守崗位的精神，成就更好的自己。

拜訪各界精英匠人 探索「香港驕傲」 「鷹小組」四子將於第一集親身體驗復耕、充滿歷史情懷的傳統技藝如粵劇、舞獅等，其中Jer和Tiger更化身「花旦」，並會與香港的運動選手砌磋較量，透過拜訪各界精英匠人，用另一種方式探索「香港驕傲」，體現獅子山下精神。談到何謂「香港精神」，Stanley果斷回答指：「無嘢做唔到！如果大家要做嘅話，即使遇到咩困難都好，都會做到。」Ian分享談到香港精神會想起：「效率同埋拼搏嘅精神！目標為本，但亦講求效率，即係可能大家有一件事要完成，大家都會朝着嗰個目標一齊去配合，去完成嗰件事。」

跟「世一」學花式跳繩 節目組首集亦請來曾多次打破世界紀錄的兩位「世一」跳繩運動員周永樂(Tommy)和何柱霆(Timothy)教四子花式跳繩。Jer搞笑自爆上一次跳繩已是中學時的PE體育課。Tiger則分享：「唔係好耐喎對上一次跳繩，因為我依排有個習慣，就係開工前會做運動，等自己出汗就可以冇咁水腫。」談到如何做到香港第一，Jer分享：「講起香港第一，可能係個精神？香港人就係有一種……由爸爸媽媽嗰代開始，就已經係獅子山精神，好勤力，唔驚捱辛苦！」Tiger感嘆：「要做到香港第一，一定係經歷咗好多辛酸訓練，或者我哋估唔到嘅磨練。」