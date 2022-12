日本殿堂級音樂人坂本龍一,2014年宣布罹患咽喉癌,去年又被發現罹患直腸癌,身體每況愈下的他,昨晚舉行網上鋼琴獨奏會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》,並表明這是他最後的公開演出。坂本龍一更因為身體狀況不能應付整場演唱會,這場獨奏會選擇以錄播形式進行。

演奏會上,坂本龍一演奏多首蜚聲國際的名曲,包括電影《小活佛》的《Improvisation on Little Buddha Theme》、《東尼瀧谷》的配樂《Solitude》、《末代皇帝》的《The Last Emperor》等等,今日下午,坂本龍一於Facebook宣布,於香港時間晚上8時,播出電影《戰場上的快樂聖誕》的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》的鋼琴獨奏,算是送給這個世界最後一份聖誕禮物。

此外,明年1月17日,坂本龍一會推出一張名為《12》的新專輯,這是他進行完癌症手術後所進行的創作,每首歌都標示了日期,他要用這張專輯來記下抗癌的心情。