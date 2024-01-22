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娛樂
2024-01-22 19:33:39

垃圾徵費｜肥媽怒斥政府推綠色膠袋只為賺錢 鬧爆政策混亂

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肥媽對垃圾徵費一事非常不滿，怒斥政府只會製造問題。

垃圾徵費押後至81日實施，政府部門則會先在41日試行。坊間對使用指定的綠色垃圾袋存在不同爭議，肥媽亦忍不住拍片發表自己的意見，怒斥政府只會把問題推到市民身上，製造混亂，更多次問︰「綠色膠袋同黑色有咩分別？」

肥媽認為應該政府先幫忙分類，效法外國不同垃圾車回收不同種類的垃圾。

斥政策垃圾

肥媽在片中非常勞氣︰「垃圾！癡線！你唔俾人哋用黑膠袋，要人哋買你嗰啲膠袋，咁你同環保直情係背道而行啦，即係買多啲膠袋啦。用綠色唔罰錢，唔用綠色就罰錢？錢解決唔到問題，第一件事，政府要先分咗類先，每日要分4架車……要好似外國咁要分㗎！你政府要分類㗎嘛，你又唔分，淨係叫我掉晒落個膠袋，要我俾錢買個膠袋！」

她更指政府只會把自己的問題轉到市民身上，「搞到天下大亂！你係解決問題嗰個人呀！你分都唔分，根本無分類！只係叫人買個膠袋！」

肥媽非常不滿政府只叫人買膠袋，但沒有從環保角度出發。

斥政府只會製造更多問題

肥媽批評垃圾徵費根本無政策可言，只會製造混亂。她認為政府的垃圾分類配套完全不足，理應從環保角度出發，「你無理由派一架垃圾車，要我丟晒啲綠色膠袋落去，個綠色膠袋識變魔術咩！綠色膠袋同黑色有咩分別？只不過綠色膠袋要用錢買，個綠色膠袋邊個造？咪政府做，你唔係為咗賺錢㗎嘛。」

對於垃圾徵費延遲實施，肥媽認為必須要押後，強行在4月1日實行只會令全港市民發癲，「你都唔係諗辦法解決問題，係製造更多問題！綠色膠袋同黑色有咩分別？咪就係叫人使錢之嘛！」

肥媽非常不滿政府只叫人買膠袋，但沒有從環保角度出發。

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