垃圾徵費｜肥媽怒斥政府推綠色膠袋只為賺錢 鬧爆政策混亂

垃圾徵費押後至8月1日實施，政府部門則會先在4月1日試行。坊間對使用指定的綠色垃圾袋存在不同爭議，肥媽亦忍不住拍片發表自己的意見，怒斥政府只會把問題推到市民身上，製造混亂，更多次問︰「綠色膠袋同黑色有咩分別？」

斥政策 垃圾

肥媽在片中非常勞氣︰「垃圾！癡線！你唔俾人哋用黑膠袋，要人哋買你嗰啲膠袋，咁你同環保直情係背道而行啦，即係買多啲膠袋啦。用綠色唔罰錢，唔用綠色就罰錢？錢解決唔到問題，第一件事，政府要先分咗類先，每日要分4架車……要好似外國咁要分㗎！你政府要分類㗎嘛，你又唔分，淨係叫我掉晒落個膠袋，要我俾錢買個膠袋！」

她更指政府只會把自己的問題轉到市民身上，「搞到天下大亂！你係解決問題嗰個人呀！你分都唔分，根本無分類！只係叫人買個膠袋！」