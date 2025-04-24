夏韶聲8月開紅館騷 拍節目與陶大宇分享UFO 孖陳凱琳談離巢TVB

搖滾形象深入民心的資深歌手夏韶聲，愛以低沉聲線抱着結他唱出動人樂曲，多首首本名曲更是縈繞樂迷心坎。看似嚴肅的他，其實擁有幽默搞笑的一面，甚至還是圈中少數研究UFO的藝人。他將於今年8月在紅館舉行《LAST SUMMER》演唱會，為他的音樂生涯的作完美總結。
在演唱會前，夏韶聲與圈中好友陳友、陶大宇和陳凱琳，以及他12歲的孫子Kyle，特別錄製一輯5集的YouTube節目《外「聲」人通話》。這個節目將帶領樂迷回顧他58年的演藝人生，以及種種難忘經歷，絕對是fans們不容錯過的精彩內容。
在節目中，夏韶聲和乖孫Kyle有溫馨合唱，而他與陳凱琳的首次對唱更是讓人眼前一亮！夏韶聲不吝讚美地稱讚她的歌聲，讓人留下深刻印象。透過深情的對談，他將分享對紅磡體育館的特殊情感，而陳凱琳也會透露她從演員轉型為KOL的心路歷程。兩人還會首次公開離開電視圈背後的真正原因，讓人好奇不已。
而陶大宇則會和夏韶聲重溫過往的合作日子，並聊起他憑《倒轉地球》走紅內地的經歷。更有趣的是，兩位UFO迷還會分享各自最接近UFO的一次經歷，讓人忍俊不禁。特輯還特別設置一集番外篇，展示夏韶聲從未曝光的漫畫工作室，讓是fans一睹他親自繪畫漫畫《西遊》第三集的創作過程。
《外「聲」人通話》將於4月24日起每周在YouTube頻道「音樂好時光」播出，記得鎖定，一起感受這位音樂人的有趣人生。