夏韶聲8月開紅館騷 拍節目與陶大宇分享UFO 孖陳凱琳談離巢TVB

搖滾形象深入民心的資深歌手夏韶聲，愛以低沉聲線抱着結他唱出動人樂曲，多首首本名曲更是縈繞樂迷心坎。看似嚴肅的他，其實擁有幽默搞笑的一面，甚至還是圈中少數研究UFO的藝人。他將於今年8月在紅館舉行《LAST SUMMER》演唱會，為他的音樂生涯的作完美總結。

在演唱會前，夏韶聲與圈中好友陳友、陶大宇和陳凱琳，以及他12歲的孫子Kyle，特別錄製一輯5集的YouTube節目《外「聲」人通話》。這個節目將帶領樂迷回顧他58年的演藝人生，以及種種難忘經歷，絕對是fans們不容錯過的精彩內容。