
娛樂
2025-12-03 11:10:23

大埔宏福苑五級火｜AK江𤒹生Edan呂爵安公開活動延期 Anson Lo演唱會如期舉行

大埔宏福苑發生奪命火災，社會氣氛沉重，AK主演的電影和簽唱會活動，相繼延期。

大埔宏福苑上周三(1126)發生五級大火慘劇，造成156人死亡，29具遺體待辨認，約30人仍失聯(截至昨晚)，大批居民痛失至親和家園，社會氣氛沉重，不少娛樂圈活動宣布取消或延期。MIRROR成員江𤒹(Anson Kong, AK)和呂爵安(Edan)原定於本周末出席公開活動，亦相繼延期。至於盧瀚霆(Anson Lo)於本周六(6日)開鑼的Anson Lo Kingdom Live 2025》將會如期舉行，首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐予本地募捐平台支援災民。

Edan在韓劇《模範的士3》客串演刑警。 Edan於本周日舉行的韓劇《模範的士3》宣傳活動延期。 AK推出首張個人專輯《The Trip》，並舉行簽唱活動。 AK原於本周六出席專輯《The Trip》簽唱活動，延期一星期舉行。 MakerVille宣布Anson Lo演唱會如期舉行，捐出首場門票和專輯之盈利。 Anson Lo盧瀚霆將於12月在亞博舉行4場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會。

延期一星期

AK與陳毅燊(Ansonbean)主演的電影《我們不是什麼》原定聖誕節正日上映，昨晚宣布延期。他的個人專輯《The Trip》簽名會，原定於周六(6) 新都城中心舉行簽名會，亦決定延期至明年117日，在新都城中心2期的天幕廣場舉行。Edan首度參與拍攝韓劇《模範的士3》，原本於周日(7)舉行「E生先駕到」宣傳活動，決定延期至1214日舉行。

捐出首場門票及專輯盈利

Anson Lo一連5場的Anson Lo Kingdom Live 2025》，本周六(6日)於亞博開鑼，MakerVille宣布如期舉行，為了支持受災居民，將作出特別安排，「本次演唱會的首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐予本地募捐平台。此外，本次演唱會亦將婉謝一切花籃、應援等饋贈。我們誠摯呼籲大家將這份心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援。我們會繼續以音樂陪伴大家，渡過難關。」

 

