大埔宏福苑五級火｜AK江𤒹生Edan呂爵安公開活動延期 Anson Lo演唱會如期舉行

大埔宏福苑上周三(11月26日)發生五級大火慘劇，造成156人死亡，29具遺體待辨認，約30人仍失聯(截至昨晚)，大批居民痛失至親和家園，社會氣氛沉重，不少娛樂圈活動宣布取消或延期。MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)和呂爵安(Edan)原定於本周末出席公開活動，亦相繼延期。至於盧瀚霆(Anson Lo)於本周六(6日)開鑼的《Anson Lo “Kingdom” Live 2025》將會如期舉行，首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐予本地募捐平台支援災民。

延期一星期 AK與陳毅燊(Ansonbean)主演的電影《我們不是什麼》原定聖誕節正日上映，昨晚宣布延期。他的個人專輯《The Trip》簽名會，原定於周六(6日) 新都城中心舉行簽名會，亦決定延期至明年1月17日，在新都城中心2期的天幕廣場舉行。Edan首度參與拍攝韓劇《模範的士3》，原本於周日(7日)舉行「E生先駕到」宣傳活動，決定延期至12月14日舉行。

捐出首場門票及專輯 盈利 Anson Lo一連5場的《Anson Lo “Kingdom” Live 2025》，本周六(6日)於亞博開鑼，MakerVille宣布如期舉行，為了支持受災居民，將作出特別安排，「本次演唱會的首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐予本地募捐平台。此外，本次演唱會亦將婉謝一切花籃、應援等饋贈。我們誠摯呼籲大家將這份心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援。我們會繼續以音樂陪伴大家，渡過難關。」