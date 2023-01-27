大灣仔的夜2｜吳卓羲身形發福 驚現肚腩及肥仔波獲網民讚可愛

43歲嘅吳卓羲北上發展多年，上年憑內地真人騷《披荊斬棘2》圈粉無數，人氣高企。近期佢加盟衍生真人騷《大灣仔的夜2》，除咗真性情及強烈綜藝感之外，佢喺節目中發福嘅身形同時引起網民關注。
正在熱播中嘅《大灣仔的夜2》由張智霖、陳小春、謝天華、周柏豪、林曉峰及吳卓羲擔任主持，早前佢喺節目中與張智霖及謝天華傾偈，當時車上播放著信樂進團嘅《死了都要愛》，而吳卓羲就大讚阿信唱功了得，咁一時忘形講出：「係呀！好X勁㗎佢！」佢講完之後謝天華都唔識俾反應，而吳卓羲好似知道自己太衝動講錯嘢，唯有扮冇嘢繼續拍攝。而製作組就好搞笑咁將呢句配上字幕「他好冷靜的他 」，雖然吳卓羲喺節目中爆粗，不過唔少網民都認為佢係展現自己嘅真性情。
「卓羲bb的小肚肚好可愛」
去到第8集，佢哋就前往青島拍攝，除咗繼續營業之外，佢哋亦不忘遊歷當地美景，當中包括浸溫泉。首先6人分別穿上浴袍出場，然後脫下浴袍，5人竟然著上「肌肉衫」，唯獨導遊陳小春著上「小學生衫」，被5人瘋狂恥笑。之後，佢哋就隨即喺室內浸溫泉，著上「肌肉衫」嘅5人，喺濕身後將身形曝光。喺佢哋轉戰室外後，6人更挑戰浸冷水池，而吳卓羲就凍到喺水跳下跳下，明顯發福嘅佢驚現大肚腩及「肥仔波」。節目出街後，吳卓羲嘅身形隨即引起網民關注，紛紛留言「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「我們卓羲bb小肚腩多可愛」、「肥肉羲，名不虛傳」及「吳卓羲的肚子好肥啊」等等。
《大灣仔的夜2》截圖
《大灣仔的夜2》截圖
《大灣仔的夜2》截圖
《大灣仔的夜2》截圖
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載