大灣仔的夜2｜吳卓羲身形發福 驚現肚腩及肥仔波獲網民讚可愛

「卓羲bb的小肚肚好可愛」

去到第8集，佢哋就前往青島拍攝，除咗繼續營業之外，佢哋亦不忘遊歷當地美景，當中包括浸溫泉。首先6人分別穿上浴袍出場，然後脫下浴袍，5人竟然著上「肌肉衫」，唯獨導遊陳小春著上「小學生衫」，被5人瘋狂恥笑。之後，佢哋就隨即喺室內浸溫泉，著上「肌肉衫」嘅5人，喺濕身後將身形曝光。喺佢哋轉戰室外後，6人更挑戰浸冷水池，而吳卓羲就凍到喺水跳下跳下，明顯發福嘅佢驚現大肚腩及「肥仔波」。節目出街後，吳卓羲嘅身形隨即引起網民關注，紛紛留言「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「我們卓羲bb小肚腩多可愛」、「肥肉羲，名不虛傳」及「吳卓羲的肚子好肥啊」等等。

《大灣仔的夜2》截圖

《大灣仔的夜2》截圖

《大灣仔的夜2》截圖

《大灣仔的夜2》截圖

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載