Alton先後曾參演《男排女將》、《I SWIM》和《繩角》3套運動劇集，今次在《大誠實家》首度拍喜劇演「文戲」，與初次合作的Ranya拍拖談情，更是首次沒有MIRROR兄弟同場，他坦言緊張又搲爆頭，「第一日拍戲就要哄她，有點壓力，(感尷尬？)是害羞。」這次毋須忙於操練運動技能，全力專心做演員，Alton把握機會，主動提出對戲的要求，此舉令Ranya深表欣賞，「他真是一位演員，第一日拍戲已很舒服，因為他會很認真跟你討論如何演，主動拉近彼此距離，演戲需要聆聽與交流，他是一位好對手。」Ranya直言，當獲悉與MIRROR成員演情侶，很擔心粉絲呷醋，她大派定心丸，「我們有床戲但沒任何事發生，純粹是我發惡夢，其實我很想借意攬著他但沒有。」

自爆 為打波 買M巾

Alton笑言在劇中的職責是做男友，自幼被一屋女生圍住長大的他，笑言訓練多年，加入MIRROR後更被讚是細心暖男，「很多女同事都認為Alton很懂得照顧人和細心，例如留意到女同事剪了頭髮，其他MIRROR隊友可能完全不察覺。」問到有甚麼冧女友絕招？Alton則表示，「我覺得最幸福是小心意，例如看到你喜歡的食物，買給你吃，未必是很鋪張，令你感動流涕的事。」Ranya亦表示，特別欣賞貼心的小舉動，「我曾經有男友願意幫我買護墊和衛生巾，我覺得這是最貼心的舉動，因為他去到超市拿起衛生巾，全世界都知他是幫人買，但仍不介意，你肯幫女友買嗎？」Alton就自爆讀小學時，為了落街打波，試過幫家人買M巾，故此現在也不介意，「其實沒問題，不過現在很危險(怕被認出)，我心理上是接受的。」

做八婆仔 Ranya

Ranya在劇中演堅守實話實說的社工，她坦言多演硬朗堅強角色，希望有機會試演港女角色，「即是穿短裙和高跟鞋，很八婆的類型，我也有港女的一面，想大家看一個八婆仔的Ranya是怎樣。」問她現實中可會要求男友代拎手袋？她自言習慣自己做不到才要人幫，故沒沒特別要求，「如果對方肯，我也會欣賞對方的體貼。」旁邊的Alton聞言即耍手擰頭，「不能接受，我覺得女友的手袋特別重，拿不起，暫時真的未能接受。」問到寧願為女友買衛生巾或是拎手袋，他不假思索答道：「買M巾！」引來哄堂大笑。