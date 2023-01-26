MIRROR成員Alton(王智德)與李敏(Ranya)在現在熱播的ViuTV新劇《大誠實家》，首次合作演情侶，過往多演運動題材劇集的Alton，今次放低操練與騷肌的包袱，專注演體貼男友，獲對手Ranya大讚是真演員。Alton自認也算貼心暖男，不介意為女友買衛生巾，不過惟有一大忌，至今仍未能接受為女友拿手袋。
幕前談情好怕醜
Alton先後曾參演《男排女將》、《I SWIM》和《繩角》3套運動劇集，今次在《大誠實家》首度拍喜劇演「文戲」，與初次合作的Ranya拍拖談情，更是首次沒有MIRROR兄弟同場，他坦言緊張又搲爆頭，「第一日拍戲就要哄她，有點壓力，(感尷尬？)是害羞。」這次毋須忙於操練運動技能，全力專心做演員，Alton把握機會，主動提出對戲的要求，此舉令Ranya深表欣賞，「他真是一位演員，第一日拍戲已很舒服，因為他會很認真跟你討論如何演，主動拉近彼此距離，演戲需要聆聽與交流，他是一位好對手。」Ranya直言，當獲悉與MIRROR成員演情侶，很擔心粉絲呷醋，她大派定心丸，「我們有床戲但沒任何事發生，純粹是我發惡夢，其實我很想借意攬著他但沒有。」
自爆為打波 買M巾
Alton笑言在劇中的職責是做男友，自幼被一屋女生圍住長大的他，笑言訓練多年，加入MIRROR後更被讚是細心暖男，「很多女同事都認為Alton很懂得照顧人和細心，例如留意到女同事剪了頭髮，其他MIRROR隊友可能完全不察覺。」問到有甚麼冧女友絕招？Alton則表示，「我覺得最幸福是小心意，例如看到你喜歡的食物，買給你吃，未必是很鋪張，令你感動流涕的事。」Ranya亦表示，特別欣賞貼心的小舉動，「我曾經有男友願意幫我買護墊和衛生巾，我覺得這是最貼心的舉動，因為他去到超市拿起衛生巾，全世界都知他是幫人買，但仍不介意，你肯幫女友買嗎？」Alton就自爆讀小學時，為了落街打波，試過幫家人買M巾，故此現在也不介意，「其實沒問題，不過現在很危險(怕被認出)，我心理上是接受的。」
做八婆仔Ranya
Ranya在劇中演堅守實話實說的社工，她坦言多演硬朗堅強角色，希望有機會試演港女角色，「即是穿短裙和高跟鞋，很八婆的類型，我也有港女的一面，想大家看一個八婆仔的Ranya是怎樣。」問她現實中可會要求男友代拎手袋？她自言習慣自己做不到才要人幫，故沒沒特別要求，「如果對方肯，我也會欣賞對方的體貼。」旁邊的Alton聞言即耍手擰頭，「不能接受，我覺得女友的手袋特別重，拿不起，暫時真的未能接受。」問到寧願為女友買衛生巾或是拎手袋，他不假思索答道：「買M巾！」引來哄堂大笑。
藝人誠實有顧慮
兩人在新劇演「誠實人」，現實生活他們自問有幾誠實？Alton坦言角色的誠實程度，令他難以置信，作為言行備受關注的MIRROR成員，對「誠實」的表達有顧慮，「我覺得誠實是出發點，但別人如何接收真心話，或會是弦外之音，誤會我們。所以我誠實回答，或多或少有顧慮，因為受眾已不同，以前可能是同班同學或好友，但現在可能是全香港市民，不是人人都對你有同等程度的認識，而且解釋空間也很低，倒不如對朋友才盡訴。」他認為這也是成熟的表現，但直認過去一年，領悟尤深，「因步伐太快，像火箭一般，有點像錯誤中成長，錯誤也是經驗。」Ranya自言性格使然，傾向有話直說，「通常真話會帶來傷害，所以要考慮如何表達，令人舒服一點去接受，我常覺得你說一個大話，就是用更多的謊言掩飾，對我來說太複雜和麻煩。」
文：Grace 攝：李睿哲
化妝: Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre (Alton)
髮型: Frankie Ho @ hair culture (Alton)
服裝: howlstudio_fashion (Ranya)、Sandro (Alton)
造型: PIPA Creative(Alton)