大陸版豬肉佬「佩奇哥」外貌似王嘉爾被封「豬肉王子」 網民大讚顏值高又貼地

荃灣豬肉佬阿威（劉宋威）因貌似AK與MC於去年5月爆紅，唔少粉絲都冒名前往街市合照，仲有粉絲為佢開設應援群組「荃灣鮮肉威威應援團」，人氣勁到有廣告商搵佢，又舉辦粉絲見面會。不過自除口罩揭真面目及被爆出曾做過傳銷後，短短57日星途極速玩完，有指阿威已重返豬肉檔工作。近日，內地惠州街市亦有一名高顏值豬肉佬出現，被封「豬肉王子」，仲有網民話佢好似王嘉爾（Jackson）。

粉絲人數達14萬

呢名豬肉佬名叫佩奇哥，係位00後，今年22歲。佩奇哥2022年4月開設抖音帳號，不時分享擺檔切豬肉嘅工作日常，又教觀眾豬身各部位烹飪方法，加埋佢個三七分髮型與乾淨英氣長相，短短9個月粉絲追蹤人數已急升至14.1萬。不過，有網民狠批佩奇哥咁後生唔好好讀書唔會有好前途，又指賣豬肉係不務正業好丟架；佩奇哥就霸氣反擊指20歲出頭做乜都唔丟架，乜都唔做先丟架，被唔少網民大讚貼地。據悉，佩奇哥已經從事呢行5年，當初係因為媽媽賣咗10幾年豬肉，但由於身體唔好，希望接手豬肉檔幫輕吓佢。而佩奇哥每日都會於淩晨2時起身開車到屠宰場，3時到豬肉檔，6時開始賣豬肉直至中午時分先收工。佩奇哥希望自己可以鼓舞到更多想回鄉創業嘅年輕人，又講笑咁話如果佢真係咁靚仔，應該唔會只係喺豬肉檔見到佢。