大馬女神Miko Wong：不想當「翻版林明禎」 盼與古天樂拍愛情片（多圖）

大馬女神Miko Wong專訪｜不想當「翻版林明禎」 盼與古天樂拍愛情片

大馬女神Miko Wong（黃潔琪），今夏憑藉新寫真《Miko・琪幻日記》攻陷書展，新作火速絕版。她更接連登上《試當真》、《小薯茄》、《機動電視台》及《非實力派》等YouTube Channel，合作拍片。來自大馬、以一襲短髮示人，不少香港傳媒都稱她為「翻版林明禎」，但Miko卻坦言：「都是開心事，但我不想做別人。」讓大家趁這個機會，重新認識Miko吧！ 粉絲書展苦候3小時，飛蟲入nude bra「好尷尬！」 Miko於IG坐擁超過86萬粉絲，絕對是不折不扣的大馬女神。事隔多年帶來新寫真，Miko顯得非常興奮：「對上一本寫實已經6、7年前，都有點驚，怕fans會忘記，但當天（書展）見到很多人是很開心，有點出乎意料，有媒體、fans，也有很多新面孔，驚訝又驚喜。最touch到我的是舊fans，從我第一本寫真就支持到現在，有fans跟我說：『我等了你三個鐘。』就為了簽第一本及第二本寫真，好開心。」 寫真中有Miko的文字，也不乏性感照片，她就搞笑分享到拍攝時的尷尬事：「拍寫真人在3個地方，香港、台灣、馬來西亞，我的nude bra也鬧出不少趣事。在馬來西亞拍攝時，有飛蟲飛入我的nude bra入面，癡住，好尷尬！然後在台灣拍溫泉篇，都是着上nude bra，但因為在溫泉水內太久，它開始貼不住，我都不知道。在拍完之後才發現，走光了，又好尷尬，要從頭再拍過。都會很害怕，如果揀相沒有注意清楚，出了在寫真就慘了。」幸好最終作品沒大礙兼相當滿意。

最想拍港產片，仰慕古天樂內外兼備 Miko這次宣傳行程緊密，慶幸都能寓工作於娛樂：「完全沒有時間（遊覽香港），所以很開心有Youtuber，安排我在香港遊覽，所以前兩日才人生第一次坐電車，感覺好神奇。你剛剛問，馬來西亞的人是否都懂廣東話？其實是看電視劇學的，而電車也是很經典的（場景），所以特別開心。」 自小就愛看香港劇集電影，Miko當然很想成為一份子：「電視劇、電影、主持都完全不抗拒！如果有任何監製導演需要角色，我絕對願意嘗試。在馬來西亞都剛接拍了一部電影，與台灣的寶弟（葛兆恩）合作，預計在年尾播出，可能Netflix都看得到。」 問到她有否最想合作的導演，Miko指：「如果可以，我想跟葉念琛導演合作，因為我好喜歡看他的戲，也好喜歡鄧麗欣、方力申。」既然想拍愛情片，那最想對手是誰？「古天樂，好喜歡他的《尋秦記》、《神鵰俠侶》，覺得他好有魅力，而且看報道，見到他做好多善事，又支持香港電影，覺得這個偶像受敬重是應該的。我不是單戀上他的外貌，他的內在都好豐富。」