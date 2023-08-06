大馬女神Miko Wong：不想當「翻版林明禎」 盼與古天樂拍愛情片（多圖）

大馬女神Miko Wong（黃潔琪），今夏憑藉新寫真《Miko・琪幻日記》攻陷書展，新作火速絕版。她更接連登上《試當真》、《小薯茄》、《機動電視台》及《非實力派》等YouTube Channel，合作拍片。來自大馬、以一襲短髮示人，不少香港傳媒都稱她為「翻版林明禎」，但Miko卻坦言：「都是開心事，但我不想做別人。」讓大家趁這個機會，重新認識Miko吧！
粉絲書展苦候3小時，飛蟲入nude bra「好尷尬！」
Miko於IG坐擁超過86萬粉絲，絕對是不折不扣的大馬女神。事隔多年帶來新寫真，Miko顯得非常興奮：「對上一本寫實已經6、7年前，都有點驚，怕fans會忘記，但當天（書展）見到很多人是很開心，有點出乎意料，有媒體、fans，也有很多新面孔，驚訝又驚喜。最touch到我的是舊fans，從我第一本寫真就支持到現在，有fans跟我說：『我等了你三個鐘。』就為了簽第一本及第二本寫真，好開心。」
寫真中有Miko的文字，也不乏性感照片，她就搞笑分享到拍攝時的尷尬事：「拍寫真人在3個地方，香港、台灣、馬來西亞，我的nude bra也鬧出不少趣事。在馬來西亞拍攝時，有飛蟲飛入我的nude bra入面，癡住，好尷尬！然後在台灣拍溫泉篇，都是着上nude bra，但因為在溫泉水內太久，它開始貼不住，我都不知道。在拍完之後才發現，走光了，又好尷尬，要從頭再拍過。都會很害怕，如果揀相沒有注意清楚，出了在寫真就慘了。」幸好最終作品沒大礙兼相當滿意。
最想拍港產片，仰慕古天樂內外兼備
Miko這次宣傳行程緊密，慶幸都能寓工作於娛樂：「完全沒有時間（遊覽香港），所以很開心有Youtuber，安排我在香港遊覽，所以前兩日才人生第一次坐電車，感覺好神奇。你剛剛問，馬來西亞的人是否都懂廣東話？其實是看電視劇學的，而電車也是很經典的（場景），所以特別開心。」
自小就愛看香港劇集電影，Miko當然很想成為一份子：「電視劇、電影、主持都完全不抗拒！如果有任何監製導演需要角色，我絕對願意嘗試。在馬來西亞都剛接拍了一部電影，與台灣的寶弟（葛兆恩）合作，預計在年尾播出，可能Netflix都看得到。」
問到她有否最想合作的導演，Miko指：「如果可以，我想跟葉念琛導演合作，因為我好喜歡看他的戲，也好喜歡鄧麗欣、方力申。」既然想拍愛情片，那最想對手是誰？「古天樂，好喜歡他的《尋秦記》、《神鵰俠侶》，覺得他好有魅力，而且看報道，見到他做好多善事，又支持香港電影，覺得這個偶像受敬重是應該的。我不是單戀上他的外貌，他的內在都好豐富。」
不覺似林明禎，望大家記住活潑的Miko
近來不少香港傳媒都稱她為「翻版林明禎」：「可能大家都短頭髮，又來自馬來西亞，可能給人感覺氣息很相似，但我覺得不似的。都是開心事，她是女神嘛，等於別人讚你靚女。」回答得大方，但其實她並不覺得自己似林明禎：「我自己比較活潑愛說話，也多愁善感。我都希望大家認識我後，了解我的性格，發現其實都不相似呀。」事實上，Miko無論五官外貌還是性格，都跟林明禎有很大差別，她也不希望當另一個人的翻版：「可能（不喜歡）稱呼我為第二個人，因為我不想做別人，可能大家叫我Miko，我會開心好多！」
不抗拒香港男生照顧，性感絕對有底線
Miko最近在《試當真》跟「校草」滕毅康（阿康）行山約會，將阿康完全迷倒，談起男生們是非，她表示：「我覺得香港的男仔其實跟馬來西亞很不一樣，香港男仔好直接，不會拐彎抹角，但同時又會care女仔的感受。有時男仔驚女仔感受（不好），講說話拐彎抹角，相處上來就會辛苦些少。馬來西亞男仔講說話好婉轉！可能驚激嬲女朋友。」那女神會考慮在香港尋覓對象嗎？「我不抗拒的，我都希望在香港這邊工作，多個朋友照顧！」
Miko不時以清爽打扮示人，但對於這性感這回事，她其實有一套想法：「以前覺得暴露，就是大眾眼中的性感。但現在大個女了，知道給人的感覺、氣質，或是眼神，都可以帶到性感。」那對性感這回事的底線是？「三點全露吧，因為我怕爸爸媽媽受不了，太大尺度了。」最後，Miko主動表示實在很喜歡香港，更透露有機會長留在此：「如果真的比較多工作，可能會長居stay香港呀，但因為香港的東西比較貴，所以要有足夠的工作cover才可以，而且香港語言都溝通到，所以不是問題呀。私心來說我好喜歡香港的食物，所以stay這邊我OK。」絕對是Miko粉絲的褔音。
採訪：何德
場地： WOW FITNESS
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈