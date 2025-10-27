大J公開與日籍太太Mai找代母生育 揭高昂費用或要賣樓：我真係破產

百萬YouTuber大J（Jason）早於今年5月拍片宣布與日本籍太太Mai展開代母生育計劃，指過往太太曾接受IVF（人工受孕）共6次皆失敗，因而決定搵代母，事件引起網民熱議，但大J就認為每個人都有自己想法，唔強求別人認同佢哋嘅決定。前日（25日），大J再次於YouTube影片分享代母進度，公開已成功搵到代母。

大J於影片中透露，呢6個月期間發生咗好多問題，真係唔係咁容易，直言一開頭搵咗一個喺學歷、家庭病歷、外貌、身高等各方面都好好嘅女子，諗住同佢買24粒卵子，但對方得6粒喺卵子銀行，再拎卵子嗰陣醫生話個卵子質素唔係十分之好：「為咗要解決問題，另外要搵多兩個卵子捐贈者。」之後就做咗一個遺傳基因檢查，最後係得4個胚胎可用到，成功率又低咗。大J直言最大問題係代母：「喺4月頭已選定一個代母，對方亦都同意，簽定事前協定合約，但到之後醫生檢查，該代母被判斷子官厚度不足，唔適合做代母，結果又要再重新選擇。」