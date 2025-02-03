大S離世｜憑《流星花園》爆紅 與小S主持《娛樂百分百》創下不少經典

台灣女星大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，終年48歲。有專頁昨日指有台灣大明星死於急病，並於日內火化，更表示對方是屬於《流星花園》一名48歲育有小朋友的女星，令不少網民擔憂專頁所指的是大S徐熙媛。大S當年在《流星花園》憑「杉菜」一角爆紅，直至她與汪小菲結婚之後，才淡出幕前。

大S在家中排第二，17歲時憑一首《十分鐘的戀愛》而闖出名堂，其後與妹妹徐熙娣(小S)組成「S.O.S」發行唱片。由於涉及不同法律問題，兩姊妹再以「ASOS」名義轉戰主持界，主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和八大綜合台的娛樂新聞節目《娛樂百分百》，奠定其在演藝圈的基礎。 及至2001年，大S在《流星花園》憑「杉菜」一角爆紅，更有份入圍角逐金鐘獎女主角。其後她拍的《戰神》、電影《保持通話》亦有不錯成績。

大S與小S主持《娛樂百分百》長達8年，亦是節目最輝煌的時間，姊妹倆真性情的模樣留下不少經典片段，甚至紀錄了她們的戀愛過程，包括小S和黃子佼分手，大S和具俊曄、藍正龍的一段情，小S甚至在直播上失控怒控黃子佼的行徑，都非常精彩。 大S曾因為突然失蹤未有錄影《娛樂百分百》，小S曾因為無法一人主持而在片場哭了出來，更在鏡頭前大喊︰「全世界只有家人不會傷害妳，家人才是真正愛妳的，我們所做的一切都是為妳好，有時會反對妳，但永遠支持妳。」最後因為無法主持，連忙找了陳建州和范曉萱來救火。