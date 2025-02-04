大S離世｜日本規定遺體三天內火化 小S完成大S臨終前約定

台灣著名女星「大S」徐熙媛農曆年與家人日前赴日旅遊，期間因患流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S猝逝震驚整個華人演藝圈，「小S」徐熙娣昨日透過經理人公布噩耗：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

妹妹陪自己走到人生終點

大S臨終時，妹妹小S全程在醫院守候，由於兩姊妹感情深厚，大S曾提到妹妹必須要陪自己走到人生終點，更坦言自己的身體狀況欠佳，因此一直都有記錄遺言的習慣。大S曾在節目上透露曾與妹妹小S有過約定，就是在自己人生的最後階段，妹妹一定要在場：「每一天都當成最後一天來過，我跟我妹妹兩個的關係，就是不管怎麼樣，她（要）知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛。」大S當年生完小孩後健康漸走下坡，她特別提到曾多次面臨生命危險，尤其是在生第二胎時，甚至一度斷氣，徘徊鬼門關邊緣。大S坦言，這些經歷讓她開始意識到自己的身體狀況，她表示：「我的身體有時候會突然的就不動了、不運轉了。」故大S養成了一個習慣，經常記低最近想說的話和一些重要的交代事項。