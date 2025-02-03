大S離世｜與具俊曄結婚周年尚餘5天 最後帖文大讚老公「你超Cool」

憑《流星花園》成名的大S(徐熙媛)在日旅遊期間，因得了流感併發肺炎離世，終年48歲。據知大S的遺體將於今日在日本進行火化，屆時全家人再把她骨灰帶回台灣，至於告別式家屬目前還在協商中。 大S一生敢愛敢恨，曾經歷過兩段婚姻，與現任丈夫具俊曄的愛情令不少人感動，原本2月8日是他們結婚3周年，如今卻天人永隔。大S後一則公開發文是去年12月21日，轉發老公具俊曄《KBS歌謠大祝祭》的精彩演出，配文「DJ KOO你超Cool」加上3個愛心符號。

大S與具俊曄於2000年在朋友介紹下認識，男方隨即追求大S，並雙雙墮入愛河。他們更為打破語言隔閡，互相學習對方的語言。其後二人被傳媒拍下擁抱的照片，但具俊曄否認戀情，令大S深受打擊。雙方感情只維持一年便分手，具俊曄在10年後才自爆當年是因為公司不准拍拖而分手。

具俊曄跟大S分手之後，大S先後跟藍正龍、周渝民拍拖，更與汪小菲結婚生B，但具俊曄就一直單身。具俊曄的母親更在節目指兒子年紀不少，卻一直不肯拍拖和結婚。及至大S離婚，具俊曄再鼓起勇氣與對方聯絡，並每天視像通話，二人舊情復熾，更火速結婚。 大S當時表示因為疫情令具俊曄不能去台灣，只有結婚再可以令大家見面。具俊曄接受韓媒《TV DAILY》訪問分享當人夫的喜悅，他指當知大S離婚後，內心忐忑不安，及後致電女方，她接起電話自己非常開心，接着兩人便一直靠電話聯絡幾個月，非常想見面，但礙於新冠肺炎疫情，不是家屬就不能飛到台灣。

具俊曄又表示：「所以我先鼓起勇氣，提出『再更遲之前我們成為家人好嗎』，這樣我們就能見到彼此，她（大S）也非常爽快說好。我們已經非常了解對方，不需要再花時間交往，因此不久前決定結婚，也完成了結婚登記。」 在韓國訪談節目中，具俊曄曾深情告白，「熙媛啊，20年後妳還選擇接受我，我真的很感激，在之後的人生中請妳也和我一起有趣地、健康地過日子，我會在妳身邊守護著妳、愛著妳、疼惜妳，希望我們可以一起度過精彩的人生。熙媛啊，我愛妳。」 然而，這段感人至深的愛情故事，如今卻因大S的驟逝而畫下遺憾的句點。