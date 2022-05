天地男兒|陳松伶與老公張鐸無懼8年年齡差 甜蜜人生背後曾被至親背叛致抑鬱

陳松伶有份演出嘅無綫劇集《天地男兒》於深夜重播;陳松伶15歲時憑歌唱大賽冠軍而簽約無綫電視,因《天涯歌女》爆紅,亦多次奪得兒歌金曲獎項,被譽為「兒歌天后」。近年,陳松伶長駐內地發展,與細8年老公張鐸頻頻以夫妻檔上節目放閃,幸福滿滿;但原來陳松伶有一段悲慘童年經歷,患過抑鬱症,直至遇上張鐸先至振作起來。

15歲就入行嘅陳松伶,有指係因為媽媽當時逼佢放棄學業,賺錢養家,亦時時被家暴,所以與家人鬧翻並寄居於契媽家,15年間與兩個契家姐感情良好,由於對佢哋信任度極高,陳松伶將自己嘅人工全部畀晒屋企人,但有一日突被趕出門,完全無積蓄嘅陳松伶只能帶住幾件衫離開,亦無法支付卵巢腫瘤手術費。陳松伶慘遭至親背叛令佢患上抑鬱,加上2006年爸爸離世雙重打擊,每日只想困自己喺屋企;最終陳松伶決定離開傷心地轉到內地拍劇,無心插柳下認識到內地演員張鐸,並於2011年結婚。

雖然陳松伶與張鐸8年年齡差不被看好,但陳松伶總喺節目有意無意間透露幸福,又表示張鐸喺自己抑鬱症4至5年期間都無嫌棄佢,反而係接納與扶持自己;而呢份愛亦讓張鐸媽媽支持佢哋每一個決定;陳松伶於內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》分享,奶奶一直渴望抱孫,但基於自己結婚時已40歲,又曾患卵巢腫瘤未能成功人工受孕感到內疚,但奶奶就表示已經唔在乎抱孫,反而安慰陳松伶唔好為生小朋友而煩惱。陳松伶常於社交平台分享愛情保鮮之道,亦大讚張鐸極度自律,能夠抗拒誘惑;至於張鐸就極寵妻,例如早前陳松伶被指發福,張鐸就分享與陳松伶多張唔同時期合照,並寫道:「也看得出姐姐確實給我養胖了,誰說養多肉(植物)是本事,我把人養成肉肉也是本事。」 ,字裡行間似是處處維護陳松伶。

《天地男兒》截圖

肉松夫婦(陳松伶&張鐸)抖音影片截圖

肉松夫婦(陳松伶&張鐸)抖音影片截圖

肉松夫婦(陳松伶&張鐸)抖音影片截圖

肉松夫婦(陳松伶&張鐸)抖音影片截圖

《天地男兒》截圖

《天地男兒》截圖

陳松伶 陳松伶微博

陳松伶 陳松伶微博

陳松伶 陳松伶微博

