Marvel電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月6日上映,官方公布電影片長為126分鐘,較早前傳出的148分鐘少了近20分鐘,近日網上流傳有北美電影院工作人員爆出的內幕消息,指出,《奇異博士2》有兩個不同版本同步上映,關鍵是場次隨機決定,換言之觀眾入場後才知自己看哪個版本。對於是否還有另一個版本,香港官方宣傳人員回應暫未收有相關資料。