奇異博士2｜最新預告片驚現《大紀元》 被轟辱華上映有阻滯

Marvel今年矚目新片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）定下星期三（5月4日）在港上映，今次的超級英雄陣容同樣吸引，主角「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）將率領「王」黃凱旋 （Benedict Wong）、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及全新女性英雄角色「美妮卡查維絲（America Chavez）」Xochitl Gomez等，據指還會有驚喜角色於片中登場。

《奇異博士2：失控多元宇宙》剛有全新宣傳片曝光，當中一場奇異博士與America Chavez於鬧市大戰怪獸Gargantos的戲份，影迷發現的士前方有個黃色報紙箱，上面竟寫上「大紀元時報」，還附上兩句標語，雖然有指《奇異博士2》有望7月在中國上映，但相關截圖及片段已在微博瘋傳，在微博打「奇異博士」即彈出「辱華」的關鍵字，中國網民直斥Marvel是故意「辱華」，有人更將報紙箱上面的「大紀元時報」改圖成「漫威之墓」，令該片攻入大陸出現阻滯，就算能定檔上映，大陸方面也會把該幕刪減或執走敏感字眼。

近年，Marvel電影接連鬧出「辱華」風波，《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《永恆族》（Eternals）去年亦先後觸碰地雷，至今仍無法在內地上映。

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