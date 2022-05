奇異博士2｜最新預告片驚現《大紀元》 被轟辱華上映有阻滯

Marvel今年矚目新片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)定下星期三(5月4日)在港上映,今次的超級英雄陣容同樣吸引,主角「奇異博士」班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)將率領「王」黃凱旋 (Benedict Wong)、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)及全新女性英雄角色「美妮卡查維絲(America Chavez)」Xochitl Gomez等,據指還會有驚喜角色於片中登場。

《奇異博士2:失控多元宇宙》剛有全新宣傳片曝光,當中一場奇異博士與America Chavez於鬧市大戰怪獸Gargantos的戲份,影迷發現的士前方有個黃色報紙箱,上面竟寫上「大紀元時報」,還附上兩句標語,雖然有指《奇異博士2》有望7月在中國上映,但相關截圖及片段已在微博瘋傳,在微博打「奇異博士」即彈出「辱華」的關鍵字,中國網民直斥Marvel是故意「辱華」,有人更將報紙箱上面的「大紀元時報」改圖成「漫威之墓」,令該片攻入大陸出現阻滯,就算能定檔上映,大陸方面也會把該幕刪減或執走敏感字眼。

近年,Marvel電影接連鬧出「辱華」風波,《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《永恆族》(Eternals)去年亦先後觸碰地雷,至今仍無法在內地上映。

