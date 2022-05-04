奇異博士2｜細數登場角色+彩蛋 無敵緋紅女巫 光明會成員現身

《蜘蛛俠：不戰無歸》劇情因多元宇宙觸發連場驚喜，令人意想不到的Marvel角色紛紛登場，fans無不拍案叫絕。來到《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）接力上映，打正旗號，以為會有更多角色現身？奉勸各位，入場前，請先調整心態及期望。
注意：以下劇透
《奇異博士2》的光明會
無論正式預告片，抑或只得二、三十秒的Teaser，都難免令人錯覺《奇異博士2：失控多元宇宙》將會有極多驚喜角色登場。尤其是及後當演員名單確認柏德烈史釗活再度飾演X教授，就更加叫人期待，除了光明會之外，還會有X-men成員出現。日前，甚至有疑似偷拍照片顯示，《神奇4俠》的神奇先生、《異人族》的黑蝠俠，以及《What If…？》的Captain Carter會以光明會成員身份亮相。
事實上，所謂驚喜的角色，就只有光明會各成員，然而有別於原著漫畫的版本，加上在片中的作用「廢」得叫觀眾目瞪口呆，所以論震撼程度，實在難與《蜘蛛俠：不戰無歸》相比。至於上文提到的偷拍照片的確屬實，可以預期，約翰卡辛斯基與艾美莉賓特將會夫妻檔主演重啟版本的《神奇4俠》。
▼《奇異博士2：失控多元宇宙》版本的光明會成員▼
緋紅女巫近乎無敵
《奇異博士2：失控多元宇宙》的故事主軸，固然落在史傳奇及新角色America Chavez身上，由於後者天生具有打開多元宇宙的能力，引起了「壞人」注意，打算將她生擒，史傳奇為免這位女生落在「壞人」手上，於是出手相救，及後一起逃亡。早前坊間有傳，汪達在片中會逐漸黑化變成反派角色，實際上，打從電影開首，汪達就已經是上文提到的「壞人」，經過西景鎮（Westview）事件，因憶子成狂，修煉黑暗神書，繼而正式成為魔法力量驚人的緋紅女巫。為了得到America Chavez的能力，復仇者聯盟成員淪為殺人狂，而且力量更強大得無人能敵。至於哪裡是西景鎮？何解汪達有一對兒子？甚麼是黑暗神書？可要先看看劇集《汪達與幻視》了。
彩蛋未見愛瑪屈臣
早前盛傳，「妙麗」愛瑪屈臣疑加盟MCU，在《奇異博士2：失控多元宇宙》中出現，甚至有傳已確定飾演Clea一角。Clea在1964年首度於Marvel漫畫中登場，本來身處另一宇宙，及後遇上史傳奇，在他的指導下，魔法得以提升，後來兩人更成為夫妻。而Clea也是捍衛者聯盟一員。
《奇異博士2：失控多元宇宙》有兩個片尾彩蛋，Clea在其中一個中出現，之不過這個角色並非由愛瑪屈臣飾演，而是查理絲花朗。至於另一個彩蛋，誠然，不看也無妨。