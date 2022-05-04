奇異博士2｜細數登場角色+彩蛋 無敵緋紅女巫 光明會成員現身

《蜘蛛俠：不戰無歸》劇情因多元宇宙觸發連場驚喜，令人意想不到的Marvel角色紛紛登場，fans無不拍案叫絕。來到《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）接力上映，打正旗號，以為會有更多角色現身？奉勸各位，入場前，請先調整心態及期望。 注意：以下劇透

《奇異博士 2 》的光明會 無論正式預告片，抑或只得二、三十秒的Teaser，都難免令人錯覺《奇異博士2：失控多元宇宙》將會有極多驚喜角色登場。尤其是及後當演員名單確認柏德烈史釗活再度飾演X教授，就更加叫人期待，除了光明會之外，還會有X-men成員出現。日前，甚至有疑似偷拍照片顯示，《神奇4俠》的神奇先生、《異人族》的黑蝠俠，以及《What If…？》的Captain Carter會以光明會成員身份亮相。 事實上，所謂驚喜的角色，就只有光明會各成員，然而有別於原著漫畫的版本，加上在片中的作用「廢」得叫觀眾目瞪口呆，所以論震撼程度，實在難與《蜘蛛俠：不戰無歸》相比。至於上文提到的偷拍照片的確屬實，可以預期，約翰卡辛斯基與艾美莉賓特將會夫妻檔主演重啟版本的《神奇4俠》。 ▼ 《奇異博士 2 ：失控多元宇宙》版本的光明會成員 ▼