《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月6日上映,Marvel繼續落力宣傳,昨日再次釋出幕後花絮短片及最新海報。短片中3位主要演員「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)、「王」Benedict Wong,以及導演Sam Raimi道出對電影的睇法,他們也提到MCU正式進入「多元宇宙」的全新故事。