第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間今早舉行,天下一投資聯同哥倫比亞影業(Columbia Pictures)及索尼動畫(Sony Pictures Animation)製作、由古天樂擔任執行監製的Netflix動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines),賽前雖被一致看好,但仍不敵迪士尼動畫《奇幻魔法屋》(Encanto),結果由《奇幻魔法屋》成功跑出,至於其他對手還有《盛夏友晴天》(Luca)、《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)及丹麥動畫《逃不出的記憶》(Flugt)。

《一家人大戰機械人》去年在Netflix上架後贏得極佳口碑,早前更在被視為「動畫界奧斯卡」的安妮獎(Annie Awards)中獲8項提名並全數獲獎,又同時揚威第27屆影評人之選頒獎禮(Critics’ Choice Awards),獲頒「最佳動畫片」。