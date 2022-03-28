奧斯卡2022｜奧斯卡紅地氈戰衣 Ariana DeBose氣場十足 Zendaya性感帥氣兼備

《第94屆奧斯卡頒獎禮》完滿結束，每年的紅地氈都是焦點所在，今次更是新冠肺炎疫情爆發以來，最星光熠熠的一次，一眾影星與頒獎嘉賓都以華麗時尚的造型現身，包括獲得影后的謝茜嘉謝茜婷(Jessica Chastain)穿上Gucci晚裝，而中性打扮Zendaya及Kristen Stewart亦同樣養眼，現在就為大家精選這次奧斯卡紅地毯的華麗造型。

奧斯卡衣著 2022 ｜謝茜嘉謝茜婷

謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain）今年憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye），以大熱姿態勇奪最佳女主角。她穿上Gucci的閃片晚禮服，deep V設計盡顯身材，裙身由上而下由香檳金漸變成紫色，ruffle裙擺非常夢幻。