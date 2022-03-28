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娛樂
2022-03-28 16:49:37

奧斯卡2022｜奧斯卡紅地氈戰衣 Ariana DeBose氣場十足 Zendaya性感帥氣兼備

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奧斯卡2022｜奧斯卡女星紅地氈戰衣 Ariana DeBose氣場十足 Zendaya性感帥氣兼備

奧斯卡2022｜奧斯卡女星紅地氈戰衣 Ariana DeBose氣場十足 Zendaya性感帥氣兼備

《第94屆奧斯卡頒獎禮》完滿結束，每年的紅地氈都是焦點所在，今次更是新冠肺炎疫情爆發以來，最星光熠熠的一次，一眾影星與頒獎嘉賓都以華麗時尚的造型現身，包括獲得影后的謝茜嘉謝茜婷(Jessica Chastain)穿上Gucci晚裝，而中性打扮ZendayaKristen Stewart亦同樣養眼，現在就為大家精選這次奧斯卡紅地毯的華麗造型。

奧斯卡衣著2022｜謝茜嘉謝茜婷

謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain）今年憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye），以大熱姿態勇奪最佳女主角。她穿上Gucci的閃片晚禮服，deep V設計盡顯身材，裙身由上而下由香檳金漸變成紫色，ruffle裙擺非常夢幻。

謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain） 謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain）

奧斯卡衣著2022｜妮歌潔曼

同樣角逐最佳女主角的妮歌潔曼（Nicole Kidman），則以Armani Privé淺藍禮服上陣，腰線下有Peplum細節裝飾，身後有拖著點綴水晶的裙擺，同時配襯Harry Winston的黃鑽白鑽珠寶，相當優雅。

妮歌潔曼（Nicole Kidman）

奧斯卡衣著2022Zendaya

過去女星行紅地氈，多數會選擇高貴或性感的禮服。不過新一代人氣女影星Zendaya就選擇穿上Valentino訂製的兩件式禮服，短身裇衫上衣配搭銀色亮閃片貼身長裙，露出焦糖色小蠻腰，並佩戴貴氣的Bulgari珠寶，即使不騷胸，都絕對令人眼前一亮！

奧斯卡衣著2022｜Zendaya 奧斯卡衣著2022｜Zendaya 奧斯卡衣著2022｜Zendaya

奧斯卡衣著2022Kristen Stewart

獲提名最佳女主角的Kristen Stewart同樣以中性打扮示人，穿上CHANEL的西裝及短褲套裝，絕對是紅地氈少有的打扮。黑色雪紡西裝褸配上低腰黑色短褲，白色裇衫的鈕開到肚臍，配搭CHANEL高級珠寶的長頸飾，性感與帥氣兼備

奧斯卡衣著2022｜Kristen Stewart

奧斯卡衣著2022｜Kristen Stewart

奧斯卡衣著2022Ariana DeBose

Ariana DeBose今年首度獲得提名，即憑《西城故事》獲最佳女配角！她穿上Valentino高級訂製的紅色兩截式褲裝，再配搭長斗篷，氣場即時大增。

Ariana DeBose Ariana DeBose Ariana DeBose

仲有更多靚相：

Lily James的粉色蕾絲浪漫長裙出自Versace。 Megan Thee Stallion的淺藍Ruffle魚尾裙十分華麗。 Zuri Hall的粉紅禮服大方高貴。 Sofia Carson的薄紗禮服出自Giambattista Valli 高級訂製。 Timothée Chalamet選擇真空穿上閃爍的Louis Vuitton西裝外套，相當搶眼。 「新貓女」柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz)穿上Saint Laurent的淡粉色蝴蝶結造型禮服，優雅中帶俐落型格。 Saniyya Sidney身穿Armani Privé禮服，淺色碎花充滿春日感覺。 Emilia Jones以Dolce & Gabbana的金色修身的鑽石禮服現身。 跨性別演員Elliot Page以Gucci西裝示人。 《007生死交戰》主題曲入圍最佳原創電影歌曲，主唱者Billie Eilish以全黑Gucci的黑色褶皺長裙示人，展現神秘氣質。 去年的最佳女配角、韓國女演員尹汝貞，穿上CHANEL套裝，胸前扣上「與難民同在（#WithRefugees）」的藍絲帶。
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