奧斯卡2022｜韋史密夫怒摑基斯洛克好驚嚇？ 奧斯卡歷年6大經典場面

影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎》今早舉行,而今次頒獎禮場的焦點,一定是韋史密(Will Smith)怒摑基斯洛克(Chris Rock)事件,引來網上熱議,在twitter成為熱門搜尋,並有逾200萬個帖文。不過奧斯卡歷年來都有不少經典場面或者「蝦碌」小插曲,比電影本身更好看,今次同大家分享6個!

奧斯卡歷 年 經典場面| 2022 年第 94 屆奧斯卡 韋史密怒摑基斯洛克

今年最驚嚇的一單,頒獎嘉賓基斯洛克頒發「最佳紀錄片」獎項時,在台上取笑韋史密夫的妻子Jada Pinkett Smith的光頭造型,似足狄美摩亞(Demi Moore)在《伴我雄心》(G.I. Jane)中的skinhead造型,「Jada Smith,我愛你,《GI Jane 2》,急不及待看你的演出。」不過這番話令激怒韋史密夫,更直接走上台掌摑對方。Chris Rock只好笑著打圓場:「這會是電視史上的重要一刻!」兩人「互動」嚇得現場一眾影星目瞪口呆。至於被消音的那句話,疑似是韋史密夫說:「咪X再講我老婆!」(Keep My Wife’s Name Out Of Your Fxxking Mouth)。