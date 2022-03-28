奧斯卡2022｜韋史密夫怒摑基斯洛克好驚嚇？ 奧斯卡歷年6大經典場面

影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎》今早舉行，而今次頒獎禮場的焦點，一定是韋史密（Will Smith）怒摑基斯洛克（Chris Rock）事件，引來網上熱議，在twitter成為熱門搜尋，並有逾200萬個帖文。不過奧斯卡歷年來都有不少經典場面或者「蝦碌」小插曲，比電影本身更好看，今次同大家分享6個！ 奧斯卡歷 年 經典場面｜ 2022 年第 94 屆奧斯卡 韋史密怒摑基斯洛克 今年最驚嚇的一單，頒獎嘉賓基斯洛克頒發「最佳紀錄片」獎項時，在台上取笑韋史密夫的妻子Jada Pinkett Smith的光頭造型，似足狄美摩亞（Demi Moore）在《伴我雄心》（G.I. Jane）中的skinhead造型，「Jada Smith，我愛你，《GI Jane 2》，急不及待看你的演出。」不過這番話令激怒韋史密夫，更直接走上台掌摑對方。Chris Rock只好笑著打圓場：「這會是電視史上的重要一刻！」兩人「互動」嚇得現場一眾影星目瞪口呆。至於被消音的那句話，疑似是韋史密夫說：「咪X再講我老婆！」（Keep My Wife’s Name Out Of Your Fxxking Mouth）。

奧斯卡歷 年經典場面｜ 2017 年第 89 屆奧斯卡 擺烏龍頒錯「最佳電影」大獎 2017年發生奧斯卡史上最大錯誤事件，當年負責頒獎的男星華倫比堤打開信封，宣佈得獎者是《星聲夢裡人》，導演、監製及演員一齊上台領獎，發表完得獎言論，誰知華倫收錯了「最佳女主角」的信封，誤以為最佳電影也是《星聲夢裡人》，後來才有工作人員發現並提醒他頒錯獎，令頒獎典禮在一片尷尬的場面下結束，而當年的最佳電影其實是《月亮喜歡藍》。

奧斯卡歷 年經典場面｜ 2015 年第 86 屆奧斯卡 Neil Patrick Harris 表演除剩底褲 著名演員、歌手Neil Patrick Harris貫徹其一貫的幽默風格主持奧斯卡，至中段表演時，在台上模仿當時的入圍電影《飛鳥俠》（Birdman）的逃生場面，全身脫剩底褲，引起全場爆笑起哄，十分勁爆，其穿上緊身內褲的激凸「雄風」亦引來網友熱議。

奧斯卡歷 年經典場面｜ 2014 年第 85 屆奧斯卡 巨星自拍打破 Twitter 轉載紀錄 美國名咀、當年的主持人Ellen DeGeneres在頒獎禮場使用了當時的贊助商Samsung手機，與12位荷里活巨星自拍，包括珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、畢彼特（Brad Pitt）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、畢列谷巴（Bradley Cooper）及、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），她更把自拍立即上載至Twitter，在短短的半個小時內就打破了Twitter的轉載紀錄，有3千3百萬的點閱數，更令網站一度癱瘓，被指是最成功的品牌宣傳。

Ellen DeGeneres與巨星自拍，打破Twitter轉載紀錄。

奧斯卡歷 年經典場面｜ 2014 年第 85 屆奧斯卡 巨星著禮服食 Pizza 除了「最強眾星自拍」外，2014年的奧斯卡還出現另一經典場面，主持人Ellen DeGeneres在典禮現場打電話叫pizza外賣，一眾巨星穿著晚禮服食Pizza的場面有著反差萌，畢彼特更幫手派碟，事件令薄餅店聲名大嘈。當時負責送外賣的是Big Mama’s & Papa’s Pizza薄餅店老闆Edgar Martirosyan，他事後上了Ellen DeGeneres的清淡節目，表示原本以為送到只是後台給工作人員，想不到會有這樣的奇遇，更拿了$1,000美元的貼士（約$7,800港幣）。