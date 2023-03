奧斯卡2023｜《奇異女俠玩救宇宙》關繼威大熱奪最佳男配角 激動爆喊感謝84歳母親

從難民營到奧斯卡:這是美國夢

當宣布關繼威奪獎時,全場站立拍掌,他在台下已非常激動,上台前與楊紫瓊擁抱,一上台就高呼,「我媽媽今年84歲,她在家睇電視,媽,這是奧斯卡獎。」他表示自己難民出身,沒想到今天站在奧斯卡頒獎台領獎,他籲大家保持夢想,高呼:「這是美國夢!」他對著鏡頭說:「媽,多謝你的犧牲,多謝兄弟的叮囑,還有我妻子,這20年不斷跟我說,終有一日我會站在頒獎台。」關繼威《奇異女俠玩救宇宙》飾演楊紫瓊的丈夫,成龍曾辭演這角色,角色最終落在多年沒有拍戲的關繼威身上,他曾住在香港的越南難民營。

關繼威是越南華裔,父親來自中國內地、母親來自香港,後來移民到美國。童星出身的他,1984年憑史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的賣座電影《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)走紅,除了演員之外,他亦是動作指導、副導及助導。2001年他曾接拍港產片《無限復活》,同片有鄭伊健及張栢芝。