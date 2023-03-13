奧斯卡2023｜《奇異女俠玩救宇宙》關繼威大熱奪最佳男配角 激動爆喊感謝84歳母親

電影界國際盛事，第95屆奧斯卡頒獎典禮(Academy Awards)於今日(13日)早上舉行， 最佳男配角由《奇異女俠玩救宇宙》的關繼威奪得，擊敗Brendan Gleeson《伊尼舍林的女妖》、拜恩泰利亨利《攜步渡水橋》、Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》和巴利高根《伊尼舍林的女妖》。現年51歲的關繼威首度提名並獲得奧斯卡獎項，他已憑《奇》橫掃《金球獎》以及《演員工會獎》等多個頒獎禮共63個獎項。

從難民營到奧斯卡：這是美國夢 當宣布關繼威奪獎時，全場站立拍掌，他在台下已非常激動，上台前與楊紫瓊擁抱，一上台就高呼，「我媽媽今年84歲，她在家睇電視，媽，這是奧斯卡獎。」他表示自己難民出身，沒想到今天站在奧斯卡頒獎台領獎，他籲大家保持夢想，高呼：「這是美國夢！」他對著鏡頭說：「媽，多謝你的犧牲，多謝兄弟的叮囑，還有我妻子，這20年不斷跟我說，終有一日我會站在頒獎台。」關繼威《奇異女俠玩救宇宙》飾演楊紫瓊的丈夫，成龍曾辭演這角色，角色最終落在多年沒有拍戲的關繼威身上，他曾住在香港的越南難民營。 關繼威是越南華裔，父親來自中國內地、母親來自香港，後來移民到美國。童星出身的他，1984年憑史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的賣座電影《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）走紅，除了演員之外，他亦是動作指導、副導及助導。2001年他曾接拍港產片《無限復活》，同片有鄭伊健及張栢芝。

1971年生於越南西貢（現稱胡志明市）的關繼威為越南華僑，7歲時家人因為局勢而出國，後來到達香港，曾經居住於越南難民營。之後關繼威一家獲安排移民美國，並住在洛杉磯唐人街。1983年，導演史提芬史匹堡嘅電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》需要一位亞裔童星演出，並到小學舉行面試，12歲的關繼威當時帶同弟弟試鏡，自己卻反而被相中，最後成為戲中為Dr. Jones帶路的Short Round。後來關繼威拍過電影《小靈精》等，但隨住成長演出機會反而減少。 曾有20年無做演員 關繼威於90年代末因為沒有戲拍，便前往南加州大學讀電影，後來成為幕後人員，包括為港產動作片導演元奎做龍虎武師，以及於王家衛的《2046》做副導演。關繼威於2001年演出過港片《無限復活》，同鄭伊健及張栢芝有對手戲，而這套戲之後，他有20年無做過演員！ 成龍辭演即把握機會 2018年上映的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asian)成功突破荷里活對亞裔演員的局限，片中飾演闊太的楊紫瓊因此事業再上一層樓。當時關繼威只以觀眾身份去睇戲，但卻十分感動，更先後睇了《我的超豪男友》3次，並且找來經理人為他安排復出幕前。想不到兩星期後，關繼威有機會為《奇異女俠玩救宇宙》試鏡，並且遇著導演原本屬意演楊紫瓊老公的成龍辭演，令他有機會重返幕前。即使有龍虎武師的經驗，關繼威為這個角色做足準備，更於家中練習戲中用腰包打架的動作時，打爛了不少家具，令老婆不太高興！