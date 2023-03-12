奧斯卡2023｜班頓費沙問鼎影帝之作《鯨》暗藏五大隱喻

由班頓費沙(Brendan Fraser)主演的電影《鯨》THE WHALE，獲今屆奧斯卡金像獎「最佳男主角」、「最佳女配角」、「最佳化妝及造型設計」共3項提名，現年54歲的班頓費沙為演出重達600磅的男主角，每次拍攝花6小時化特技妝並穿上約300磅重的增肥外套，他已憑此片奪得接近10個獎項，成為影帝大熱。電影由《黑天鵝》導演Darren Aronofsky執導，改編自森姆亨達 (Samuel D. Hunter) 的同名舞台劇，從片名到內容，以鯨魚(Whale)作為引旨，暗藏五大隱喻，值得深思。
《鯨》講述由班頓費沙演的Charlie是從不以真面目示人的網上英語教師，他因癡肥及各種身體毛病，足不出戶，只靠摯友兼護士Liz(周洪飾)上門探望，但他在瀕危邊緣堅拒往醫院求診，在人生最後7天，遇上年輕的傳教士Thomas，並嘗試與17歲女兒Ellie(莎蒂辛克 Sadie Sink 飾)修補關係。
從片名到故事內容，以鯨魚(Whale)五個英文字母作引旨的五大寓意：隱喻，值得深思。
Whale：引用《白鯨記》故事作引旨
電影改名為《鯨》，當中「鯨魚」在電影中有多重意味。班頓費沙飾演的主角Charlie，除了擁有600磅的龐大身軀，彷彿水池中的鯨魚般難以翻身，片中還引用了《白鯨記》MOBY-DICK; OR, THE WHALE，又名《無比敵》(1951) 的一節內容，並以主角女兒8年級時所寫的一篇書評穿插整部電影，成為《鯨》的引旨，也順理成章變成電影的名字。．
Home：單一家居場景增添緊湊壓迫感
《鯨》改編自同名舞台劇，基本上只有一個家居場景，包括客廳、開放式廚房、浴室、房間與一間需要鎖匙開門的神秘房間，另有少量走廊場景，幾天內發生的所有劇情，全都在主角足不出戶的情況下發生。電影只有單一場景及幾個角色，卻拍出相當的緊湊度，加上600磅的主角在相對狡小的空間下活動，更考驗編導及拍攝等人的功力，配合視覺效果以4:3的縱橫比例，顯出令人喘不過氣的壓迫感。
Accept：600磅癡肥大漢尋求女兒接納與原諒
《鯨》談論多個人生必須面對的範疇，牽涉各方面的接納與包容。男主角癡肥激增至600磅的原因，出於愛人不被別人與教會接納而選擇離開，從此主角便不願踏出家門，不論接收外賣還是網上教學，也決定不會現出真身。直到人生最後幾日，他終於勇敢踏出一大步，目的是希望獲得女兒對自己的接納與原諒。
Love ：藏於心底的各種愛意
《鯨》的愛意沉穩卻深厚。主角深愛著逝世的愛人，獨自生活的他選擇自暴自棄，用鎖匙鎖著愛人的一切並埋藏於心底；他深愛著不在身邊的女兒，多年來選擇沉默地支援她默默成長，更寧願慳掉自己的醫療費用，希望成就出女兒的成長基金。還有一直守護著主角的摯友護士Liz，呈現比愛情或血緣更深厚的非一般親愛。
Exile：從放逐到救贖的人生之旅
《鯨》是放逐的故事，也是救贖的故事。主角因為愛人離世而自我放逐，變得自暴自棄而暴飲暴食，以致600磅的龐大身軀，隨時噎死也在所不惜。真正遇到死神來臨，眼前一刻在鬼門關徘徊過後，才明白自己一直做錯了很多事。多年來無法站起來踏出一步，瀕死之際終於面對自己的心結，打開大門讓其他人重新迎接自己，並尋求妻女的接納及原諒。短短幾日的救贖之旅，成為他人生最後時刻的希望。