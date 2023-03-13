奧斯卡2023｜《鯨》班頓費沙一擊即中 奪影帝激動爆喊

《第95屆奧斯卡頒獎典禮》(Academy Awards) 於香港時間今早舉行，由現年54歲的班頓費沙(Brendan Frasker)憑《鯨》勇奪奧斯卡影帝，當宣布他獲獎時，全場站立拍掌，班頓費沙表現激動，他致詞時眼泛淚光，感激家人支持。他首度獲提名一擊即中，撼贏另一大熱《伊尼舍林的女妖 》(The Banshees of Inisherin)的歌連法路(Colin Farrell)，以及《貓王》的奧斯汀畢拿(Austin Butler)、《日麗 ​​​​​​​》(Aftersun)的保羅麥斯卡(Paul Mescal)和《生之慾》(Living)的比爾奈伊 (Bill Nighy)。

走出性侵陰霾

憑《盜墓迷城》(THE MUMMY) (1999-2008)系列演力克·歐康諾（Rick O'Connell)闖出名堂的班頓費沙，自2008年《地心探險記》和《盜墓迷城3》後，演藝界的出品大減，事業陷低潮。2018年他在訪問中透露，淡出的原因是曾被荷李活外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾，兩人於2003年在一個記者會碰面，班頓費沙突然被對方摸下體，令他覺得很嘔心，但Philip Berk拒絕承認錯失，加上《盜墓迷城》系列帶來的傷患，令班頓費沙慢慢變得抑鬱。這次回歸，班頓費沙為電影增肥，每次拍攝都花上6小時化妝，以及穿上達300磅的增肥服飾。帶來的不但有爐火純青的演技，也有走出傷痛的無比勇氣，值得獲得更多掌聲。他已憑該角色奪得約10個獎項，再闖事業高峰。