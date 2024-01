年屆83歲的宮崎駿相隔10年再度入圍奧斯卡,今次對手有《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)、彼思作品《元素大都會》(Elemental)、美國科幻動畫《怪物少女妮莫娜》(Nimona)以及西班牙與法國合作的《再見機器人》(Robot Dreams)。

另一方面,日本影帝役所廣司主演作《新活日常》,代表日本爭奪最佳國際電影 (最佳外語片),其他入圍電影包括意大利的《Io capitano》、西班牙的Netflix影片《絕地盟約》(Society of the Snow)、德國片《The Teachers' Lounge》及A24發行的美國、英國及波蘭三國合作的德語片《The Zone of Interest》。