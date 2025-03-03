奧斯卡2025｜基雲高堅再奪最佳男配角 憑《深痛導賞團》橫掃多個頒獎禮

第97屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早 （ 3月3日）隆重舉行，今年首個獎項是頒發最佳男配角，由「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）擔任頒獎嘉賓，並揭曉由《傳媒家族繼承人》（Succession）的42歲男星基雲高堅（Kieran Culkin）憑《深痛導賞團》（ A Real Pain）勝出，成為金像出爐最佳男配角，擊敗《飛黃騰達》（The Apprentice）的艾美獎視帝謝樂美史壯（Jeremy Strong）、《阿諾拉》（Anora）的Yura Borisov、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）的愛德華諾頓（Edward Norton）及《粗獷派建築師》（The Brutalist）的佳皮雅斯（Guy Pearce）。

基雲高堅是首次角逐奧斯卡，早前他已靠謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）執導的《深痛導賞團》橫掃多個頒獎禮的最佳男配角，包括金球獎、影評人之選頒獎禮（Critics' Choice Awards）、美國演員工會獎（SAG）及有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）。基雲高堅的胞兄是經典電影《寶貝智多星》（Home Alone）昔日童星麥哥利高堅（Macaulay Culkin），當基雲高堅上台領取小金人時相當激動，一直在祈禱致辭沒有超時，更表示妻子Jazz Charton向他承諾，在奧斯卡得獎會替他生多兩個孩子。