全球影壇盛事「第97屆奧斯卡頒獎禮」在香港時間今天（3月3日）早上8時起舉行。《阿諾拉》（Anora）一口氣取得最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接5個獎項，成為今屆大贏家。至於艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》演出，繼《鋼琴戰曲》後再度成為最佳男主角，再當奧斯卡影帝。

今屆首次請來K-POP界代表之一BLACKPINK泰籍成員Lisa擔任表演嘉賓，Lisa吊威也從天以降，在大會向占士邦電影致敬環節登場，化身「邦女郎」獻唱1973年占士邦電影《鐵金剛勇破黑魔黨》的主題曲《Live and Let Die》。