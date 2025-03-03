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娛樂
2025-03-03 12:20:11

奧斯卡2025｜狄美摩亞從影45年與小金人無緣 再遇《人鬼情未了》拍檔胡比高拔驚喜同框

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69歲的胡比高拔聯同名嘴奧普拉一同站台。

69歲的胡比高拔聯同名嘴奧普拉一同站台。

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荷李活經典電影《修女也瘋狂》（Sister Act）系列黑人女星胡比高拔（Whoopi Goldberg），獲邀出席第97屆奧斯卡頒獎禮，聯同名嘴奧普拉（Oprah Gail Winfrey）一同站台，介紹表演嘉賓Queen Latifah出場。

69歲的胡比高拔在影壇紅極一時，除了代表作《修女也瘋狂》之外，她還有份參演狄美摩亞（Demi Moore代表作《人鬼情未了》（Ghost）。適逢狄美摩亞首次憑《完美物質》（The Substance）入圍奧斯卡角逐最佳女主角，造就兩位經典拍檔世紀同場。

胡比高拔與名嘴奧普拉介紹表演嘉賓Queen Latifah出場。 胡比高拔與名嘴奧普拉介紹表演嘉賓Queen Latifah出場。 胡比高拔與《人鬼情未了》女主角狄美摩亞世紀同場。 胡比高拔與狄美摩亞曾合作《人鬼情未了》。 胡比高拔與狄美摩亞曾合作《人鬼情未了》。 1990年電影《人鬼情未了》成為影壇經典。 狄美摩亞當年為《脫衣舞娘》拍攝的全裸海報曾轟動一時。

狄美摩亞憑口碑作《完美物質》攀登上演藝事業新高峰，從影45年來首度角逐奧斯卡最佳女主角，可惜不敵《阿諾拉》的25歲女星Mikey Madison，跟小金人擦身而過。狄美摩亞早於80年代入行，由她夥拍男星柏德烈史韋斯（Patrick Swayze）的1990年電影《人鬼情未了》成為影壇經典，可惜男主角柏德烈於2009年患癌病逝，狄美摩亞多年來仍活躍影圈，走紅後接拍《不道德的交易》（Indecent Proposal）、《脫衣舞娘》（Striptease）等電影，直至去年上映的《完美物質》才令她的演藝事業重現起色。

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