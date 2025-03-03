全球影壇盛事「第97屆奧斯卡頒獎禮」在香港時間今天（3月3日）早上8時起舉行。《阿諾拉》（Anora）一口氣取得最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接5個獎項，成為今屆大贏家。至於艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》演出，繼《鋼琴戰曲》後再度成為最佳男主角，再當奧斯卡影帝。
今屆首次請來K-POP界代表之一BLACKPINK泰籍成員Lisa擔任表演嘉賓，Lisa吊威也從天以降，在大會向占士邦電影致敬環節登場，化身「邦女郎」獻唱1973年占士邦電影《鐵金剛勇破黑魔黨》的主題曲《Live and Let Die》。
奧斯卡2025｜Lisa現身紅地毯 Kylie Jenner陪「甜茶」添麥菲爭影帝
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奧斯卡2025得獎名單
- 最佳電影︰《阿諾拉》（ANORA）
- 最佳導演︰Sean Baker《阿諾拉》（ANORA）
- 最佳男主角︰艾哲倫保迪（Adrien Brody）《粗獷派建築師》（THE BRUTALIST）
- 最佳女主角︰Mikey Madison《阿諾拉》（ANORA）
- 最佳男配角︰Kieran Culkin《深痛導賞團》(A Real Pain)
- 最佳女配角︰素兒莎丹娜(ZOE SALDAÑA)《艾美利亞變奏曲》（EMILIA PÉREZ）
- 最佳剪接︰《阿諾拉》（ANORA）
- 最佳動畫電影︰《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）
- 最佳動畫短片︰《In the Shadow of the Cypress》
- 最佳服裝設計︰《魔法壞女巫》(Wicked) Paul Tazewell
- 最佳改編劇本︰《教宗選戰》（CONCLAVE）
- 最佳原創劇本︰《阿諾拉》（ANORA）
- 最佳最佳化妝及髮型設計︰《完美物質》（The Substance）
- 最佳歌曲︰El Mal《艾美利亞變奏曲》
- 最佳音效︰《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）
- 最佳視覺效果︰《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）
- 最佳美術指導︰《魔法壞女巫》(Wicked)
- 最佳紀錄短片︰《The Only Girl in the Orchestra》
- 最佳紀錄長片︰《No Other Land》
- 最佳實況短片（Live Action Short Film）︰《I'M NOT A ROBOT》
- 最佳攝影︰《粗獷派建築師》（THE BRUTALIST）
- 最佳國際電影（International Feature Film）︰《我生如是繼續》（I’m Still Here） - 巴西
- 最佳原創配樂︰《粗獷派建築師》（THE BRUTALIST）